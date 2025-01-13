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Демис и Марина
Демис и Марина (2025 - …)
Demis i Marina
18+
комедия
Год выпуска
2025
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
ТНТ
Продолжительность сериала
4 часа 0 минут
О чем сериал
Скетчком с популярными комиками Демисом Карибидисом и Мариной Кравец в главных ролях.
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В ролях
В ролях
Марина Кравец
Демис Карибидис
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
5.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1
2025,
10 эпизодов
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