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Постер сериала Демис и Марина
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Киноафиша Сериалы Демис и Марина

Демис и Марина (2025 - …)

Demis i Marina 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Скетчком с популярными комиками Демисом Карибидисом и Мариной Кравец в главных ролях. 

В ролях
В ролях
Марина Кравец
Марина Кравец
Демис Карибидис
Демис Карибидис
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Сезоны
Демис и Марина - Сезон 1 Сезон 1
2025, 10 эпизодов
 
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