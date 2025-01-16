Меню
Новости о сериале «Демис и Марина»

Российские скетчкомы: от «Демиса и Марины» до «Городка»
Российские скетчкомы: от «Демиса и Марины» до «Городка» Жанр скетчкома в российской киноиндустрии переживает новое рождение: своим скетчкомом обзавелись практически все платформы. А телеканал ТНТ всегда оставлял для жанра слот и не убирал из эфирной сетки ни «Наша Russia», ни «СашуТаню», чьи новые серии выходят с завидной регулярностью. К выходу на канале нового скетчкома «Демис и Марина» со звездами Comedy Club Демисом Карибидисом и Мариной Кравец мы составили подборку лучших представителей жанра.
16 января 2025 11:42
«Я пытаюсь быть режиссером в советском понимании этого слова»: интервью с Сашей Абдуллаевым
«Я пытаюсь быть режиссером в советском понимании этого слова»: интервью с Сашей Абдуллаевым 13 января на ТНТ стартует новый скетчком «Демис и Марина», а к 8 Марта канал готовит возвращение легендарного шоу «Наша Russia». Режиссером обоих проектов выступил Саша Абдуллаев, с которым мы поговорили о съемках, предпочтениях в кино, а также о работе с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец.
9 января 2025 12:59
