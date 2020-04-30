Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Игра в жертву
Постер сериала Игра в жертву
Постер сериала Игра в жертву
Постер сериала Игра в жертву
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
4 постера
Киноафиша Сериалы Игра в жертву

Игра в жертву (2020 - 2024)

Shei shi bei hai zhe 18+
Год выпуска 2020
Страна Тайвань
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

В гостиничном номере обнаружили труп некогда известной исполнительницы. Преступники изуродовали ее тело. За дело принимается криминалист Фан Ицзэнь, который страдает синдромом Аспергера. Несмотря на недуг, он слывет профессионалом в своем деле. На одном из доказательств судмедэксперт находит отпечаток пальца, который принадлежит его дочери. Он много лет назад ушел из семьи, после чего не знал о ее судьбе. Теперь Фан хочет самостоятельно разобраться в том, какое отношение девушка имеет к случившемуся...

Игра в жертву - трейлер первого сезона
Игра в жертву  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ма Неньсень
Тиффани Сюй
Тиффани Сюй
Джозеф Чан
Чан Цайсин
Ривер Хуан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Игра в жертву - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Игра в жертву - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше