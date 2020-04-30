В гостиничном номере обнаружили труп некогда известной исполнительницы. Преступники изуродовали ее тело. За дело принимается криминалист Фан Ицзэнь, который страдает синдромом Аспергера. Несмотря на недуг, он слывет профессионалом в своем деле. На одном из доказательств судмедэксперт находит отпечаток пальца, который принадлежит его дочери. Он много лет назад ушел из семьи, после чего не знал о ее судьбе. Теперь Фан хочет самостоятельно разобраться в том, какое отношение девушка имеет к случившемуся...