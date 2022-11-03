Меню
Бозе 2022, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Bosé
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 ноября 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
6
Продолжительность сезона
5 часов 12 минут
Рейтинг сериала
5.5
Оцените
13
голосов
5.8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Бозе»
Сезон 1
Линда
Linda
Сезон 1
Серия 1
3 ноября 2022
Ты меня любишь
Te amaré
Сезон 1
Серия 2
3 ноября 2022
Бравые девушки
Bravi ragazzi
Сезон 1
Серия 3
10 ноября 2022
Саламандра
Salamandra
Сезон 1
Серия 4
17 ноября 2022
Мальчики не плачут
Los chicos no lloran
Сезон 1
Серия 5
24 ноября 2022
Если ты не вернешься
Si tã no vuelves
Сезон 1
Серия 6
1 декабря 2022
Игра актеров – идеальна, рейтинги – изумительны: эти 5 мини-сериалов невозможно смотреть по серии за раз (у №1 оценка 9.4!)
