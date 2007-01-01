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Постер сериала Янтарный барон
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Киноафиша Сериалы Янтарный барон

Янтарный барон (2007 - 2007)

Yantarnyj baron 18+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

«Янтарный барон» — остросюжетная криминальная драма о поисках знаменитой Янтарной комнаты. 60 лет назад немцы вывезли Комнату в Кенигсберг и спрятали. Карта с указанием места была разделена на две части. Одну взял эсэсовец фон Дорст, а вторую — его адъютант, советский разведчик Розанов. В наши дни Розанов помог выйти книге о Янтарной комнате и в ней рассказал о карте. Книга попала в руки фон Дорста, считавшего карту и Комнату безвозвратно утерянными. Дорст едет в Калининград на поиски Комнаты. Одновременно за сокровищем начинают охоту криминальный авторитет Янтарный барон и правоохранительные органы. Внучке Розанова, владелице второй части карты, и помогающему ей Андрею приходится нелегко!

В ролях
В ролях
Эрнст Романов
Эрнст Романов
Артем Алексеев
Артем Алексеев
Владимир Маслаков
Владимир Маслаков
Юлия Рудина
Юлия Рудина
Татьяна Пилецкая
Татьяна Пилецкая
Эрик Кения
Эрик Кения
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Янтарный барон - Сезон 1 Сезон 1
2007, 12 эпизодов
 
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