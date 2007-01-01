«Янтарный барон» — остросюжетная криминальная драма о поисках знаменитой Янтарной комнаты. 60 лет назад немцы вывезли Комнату в Кенигсберг и спрятали. Карта с указанием места была разделена на две части. Одну взял эсэсовец фон Дорст, а вторую — его адъютант, советский разведчик Розанов. В наши дни Розанов помог выйти книге о Янтарной комнате и в ней рассказал о карте. Книга попала в руки фон Дорста, считавшего карту и Комнату безвозвратно утерянными. Дорст едет в Калининград на поиски Комнаты. Одновременно за сокровищем начинают охоту криминальный авторитет Янтарный барон и правоохранительные органы. Внучке Розанова, владелице второй части карты, и помогающему ей Андрею приходится нелегко!