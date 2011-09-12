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Постер сериала Приключения Ам Няма
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Киноафиша Сериалы Приключения Ам Няма

Приключения Ам Няма (2011 - …)

Om Nom Stories 18+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 27 сезонов
Эпизод длится 1 минута
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Продолжительность сериала 4 часа 34 минуты

О чем сериал

Однажды мальчик по имени Эван обнаруживает на пороге своего дома странную коробку. Эван понятия не имеет, что в ней, и с осторожностью открывает коробку, чтобы исследовать ее содержимое. Внутри сидит зеленый маленький монстр, который боится Эвана не меньше, чем сам Эван боится крошечного создания, появившегося непонятно откуда. Но сообразительный мальчик решает сразу задобрить странное существо конфетой, и с этого момента между мальчиком и Ам Нямом — так зовут зеленого монстрика — начинается большая дружба. Ам Ням обожает приключения, но больше приключений он любит сладости и готов ради них на все. Поэтому с Ам Нямом все время случаются разные забавные истории, в которых замешаны и машина времени, и огромные пауки, и даже стиральная машина из космического корабля. А Эван, конечно, будет помогать своему другу выпутываться из этих историй.
 

В ролях
В ролях
Артур Меркулов
Артур Меркулов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Приключения Ам Няма - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 11 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 8 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 11 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2017, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2017, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2018, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2018, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2018, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2019, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2019, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2019, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2019, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2020, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2020, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2020, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2021, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2021, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2021, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2022, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
2022, 11 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
2022, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
2023, 10 эпизодов
 
Приключения Ам Няма - Сезон 25 / Season 25 Сезон 25 / Season 25
2023, 10 эпизодов
 
Сезон 26
2023, 12 эпизодов
 
Сезон 27
2024, 11 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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