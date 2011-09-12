Однажды мальчик по имени Эван обнаруживает на пороге своего дома странную коробку. Эван понятия не имеет, что в ней, и с осторожностью открывает коробку, чтобы исследовать ее содержимое. Внутри сидит зеленый маленький монстр, который боится Эвана не меньше, чем сам Эван боится крошечного создания, появившегося непонятно откуда. Но сообразительный мальчик решает сразу задобрить странное существо конфетой, и с этого момента между мальчиком и Ам Нямом — так зовут зеленого монстрика — начинается большая дружба. Ам Ням обожает приключения, но больше приключений он любит сладости и готов ради них на все. Поэтому с Ам Нямом все время случаются разные забавные истории, в которых замешаны и машина времени, и огромные пауки, и даже стиральная машина из космического корабля. А Эван, конечно, будет помогать своему другу выпутываться из этих историй.

