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ЛЕГО Звездные войны: Истории дроидов
Актеры и роли
Актеры сериала «ЛЕГО Звездные войны: Истории дроидов»
О сериале
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Актеры и роли
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Актеры сериала «ЛЕГО Звездные войны: Истории дроидов»
Вся информация о сериале
Том Кэйн
Tom Kane
Narrator
Адриан Холмс
Adrian Holmes
Mace Windu
Эндрю Фрэнсис
Andrew Francis
Bail Organa
Энтони Дэниелс
Anthony Daniels
Адриан Холмс
Adrian Holmes
Red Guard #1
Том Кэйн
Tom Kane
Том Кэйн
Tom Kane
Yoda
Алан Марриотт
Alan Marriott
Agent Kallus
Кирби Морроу
Kirby Morrow
Тревор Дивэлл
Trevor Devall
Emperor Palpatine
Адриан Петрив
Adrian Petriw
Тревор Дивэлл
Trevor Devall
Admiral Ackbar
Брайан Драммонд
Brian Drummond
Watto
Кирби Морроу
Kirby Morrow
General Grievous
Тревор Дивэлл
Trevor Devall
Jar Jar
Брайан Драммонд
Brian Drummond
Билли Ди Уильямс
Billy Dee Williams
Кирби Морроу
Kirby Morrow
Red Guard #2
Брайан Драммонд
Brian Drummond
Admiral Motti
Ли Токар
Lee Tockar
Nute Gunray
Тревор Дивэлл
Trevor Devall
Boba Fett
Майкл Донован
Michael Donovan
Count Dooku
Дариен Провост
Darien Provost
Сэм Винсент
Sam Vincent
Эрик Бауза
Eric Bauza
Luke Skywalker
Майкл Донован
Michael Donovan
Poggle the Lesser
Тревор Дивэлл
Trevor Devall
Майкл Донован
Michael Donovan
Майкл Донован
Michael Donovan
Spaceport Announcer
Эрик Бауза
Eric Bauza
FA-4 Droid Pilot
Майкл Донован
Michael Donovan
Captain Panaka
Элисия Ротару
Elysia Rotaru
Майкл Дэйнджерфилд
Michael Daingerfield
Han Solo
Майкл Донован
Michael Donovan
Pilot
Хезер Дорксен
Heather Doerksen
Princess Leia
Майкл Дэйнджерфилд
Michael Daingerfield
Bossk
Пол Добсон
Paul Dobson
Ki-Adi-Mundi
Майкл Дэйнджерфилд
Michael Daingerfield
Stormtrooper #1
Ли Токар
Lee Tockar
Майкл Дэйнджерфилд
Michael Daingerfield
Scout Trooper 1
Майкл Дэйнджерфилд
Michael Daingerfield
Stormtrooper 2
Сэм Винсент
Sam Vincent
Garbagedroid #3
Ли Токар
Lee Tockar
Amda Wabo
Эрик Бауза
Eric Bauza
Waiter
Сэм Винсент
Sam Vincent
Ticketdroid
Эрик Бауза
Eric Bauza
Rusty
Эрик Бауза
Eric Bauza
Stormtrooper #2
Хезер Дорксен
Heather Doerksen
Shmi Skywalker
Эрик Бауза
Eric Bauza
Construction Worker 2
Колин Мёрдок
Colin Murdock
General Veers
Том Кэйн
Tom Kane
Garbagedroid #1
Колин Мёрдок
Colin Murdock
Rebel Officer
Хезер Дорксен
Heather Doerksen
Mon Mothma
Колин Мёрдок
Colin Murdock
Stormtrooper 1
Колин Мёрдок
Colin Murdock
Y-Wing Pilot
Майкл Дэйнджерфилд
Michael Daingerfield
Эрик Бауза
Eric Bauza
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