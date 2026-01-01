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Киноафиша Сериалы ЛЕГО Звездные войны: Истории дроидов Актеры и роли

Актеры сериала «ЛЕГО Звездные войны: Истории дроидов»

Актеры сериала «ЛЕГО Звездные войны: Истории дроидов» Вся информация о сериале
Том Кэйн
Том Кэйн Tom Kane
Narrator Адриан Холмс
Адриан Холмс Adrian Holmes
Mace Windu Эндрю Фрэнсис
Эндрю Фрэнсис Andrew Francis
Bail Organa Энтони Дэниелс
Энтони Дэниелс Anthony Daniels
Адриан Холмс
Адриан Холмс Adrian Holmes
Red Guard #1 Том Кэйн
Том Кэйн Tom Kane
Том Кэйн
Том Кэйн Tom Kane
Yoda
Алан Марриотт Alan Marriott
Agent Kallus
Кирби Морроу Kirby Morrow
Тревор Дивэлл Trevor Devall
Emperor Palpatine
Адриан Петрив Adrian Petriw
Тревор Дивэлл Trevor Devall
Admiral Ackbar
Брайан Драммонд
Брайан Драммонд Brian Drummond
Watto
Кирби Морроу Kirby Morrow
General Grievous
Тревор Дивэлл Trevor Devall
Jar Jar
Брайан Драммонд
Брайан Драммонд Brian Drummond
Билли Ди Уильямс
Билли Ди Уильямс Billy Dee Williams
Кирби Морроу Kirby Morrow
Red Guard #2
Брайан Драммонд
Брайан Драммонд Brian Drummond
Admiral Motti Ли Токар
Ли Токар Lee Tockar
Nute Gunray
Тревор Дивэлл Trevor Devall
Boba Fett
Майкл Донован Michael Donovan
Count Dooku
Дариен Провост Darien Provost
Сэм Винсент Sam Vincent
Эрик Бауза
Эрик Бауза Eric Bauza
Luke Skywalker
Майкл Донован Michael Donovan
Poggle the Lesser
Тревор Дивэлл Trevor Devall
Майкл Донован Michael Donovan
Майкл Донован Michael Donovan
Spaceport Announcer
Эрик Бауза
Эрик Бауза Eric Bauza
FA-4 Droid Pilot
Майкл Донован Michael Donovan
Captain Panaka
Элисия Ротару
Элисия Ротару Elysia Rotaru
Майкл Дэйнджерфилд Michael Daingerfield
Han Solo
Майкл Донован Michael Donovan
Pilot
Хезер Дорксен Heather Doerksen
Princess Leia
Майкл Дэйнджерфилд Michael Daingerfield
Bossk Пол Добсон
Пол Добсон Paul Dobson
Ki-Adi-Mundi
Майкл Дэйнджерфилд Michael Daingerfield
Stormtrooper #1 Ли Токар
Ли Токар Lee Tockar
Майкл Дэйнджерфилд Michael Daingerfield
Scout Trooper 1
Майкл Дэйнджерфилд Michael Daingerfield
Stormtrooper 2
Сэм Винсент Sam Vincent
Garbagedroid #3
Ли Токар
Ли Токар Lee Tockar
Amda Wabo Эрик Бауза
Эрик Бауза Eric Bauza
Waiter
Сэм Винсент Sam Vincent
Ticketdroid
Эрик Бауза
Эрик Бауза Eric Bauza
Rusty Эрик Бауза
Эрик Бауза Eric Bauza
Stormtrooper #2
Хезер Дорксен Heather Doerksen
Shmi Skywalker
Эрик Бауза
Эрик Бауза Eric Bauza
Construction Worker 2
Колин Мёрдок Colin Murdock
General Veers
Том Кэйн
Том Кэйн Tom Kane
Garbagedroid #1
Колин Мёрдок Colin Murdock
Rebel Officer
Хезер Дорксен Heather Doerksen
Mon Mothma
Колин Мёрдок Colin Murdock
Stormtrooper 1
Колин Мёрдок Colin Murdock
Y-Wing Pilot
Майкл Дэйнджерфилд Michael Daingerfield
Эрик Бауза
Эрик Бауза Eric Bauza
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