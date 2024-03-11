В центре событий оказывается фотограф по имени Со Ки Чжу. Все его родственники занимались этим мастерством, поэтому у Со Ки Чжу не было шансов проявить себя в другом деле. Он связан семейным договором, в связи с чем вынужден снимать привидения. Герой обречен на недолгую жизнь. Его судьба меняется кардинальным образом, когда он знакомится с Хан Бом, женщиной, которая оберегает его от смерти. Только тогда сознание главного героя меняется. Он внезапно осознает ценность жизни, сталкиваясь с жизнью и смертью в одно и то же время.