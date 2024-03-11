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Постер сериала Ночная фотостудия
Постер сериала Ночная фотостудия
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Ночная фотостудия

Ночная фотостудия (2024 - 2024)

Yahan sajingwan 18+
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Стрим-сервис ENA
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается фотограф по имени Со Ки Чжу. Все его родственники занимались этим мастерством, поэтому у Со Ки Чжу не было шансов проявить себя в другом деле. Он связан семейным договором, в связи с чем вынужден снимать привидения. Герой обречен на недолгую жизнь. Его судьба меняется кардинальным образом, когда он знакомится с Хан Бом, женщиной, которая оберегает его от смерти. Только тогда сознание главного героя меняется. Он внезапно осознает ценность жизни, сталкиваясь с жизнью и смертью в одно и то же время.

В ролях
В ролях
Ан Чхан-хван
Ким Ён-ок
Квон На-ра
Квон На-ра
Ю Ин-су
Ым Мун-сок
Чу Вон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Ночная фотостудия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 16 эпизодов
 
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