В центре событий оказываются три женщины, в жизни которых происходит немало трагических событий из-за жадности и страсти. Ё Су Ён росла с обычными родителями. Она влюбилась в мужчину из семьи чеболей и вышла за него замуж. Жизнь героини, кажется, похожа на судьбу Золушки, и остальные завидуют ей. Ча Хва Янг одержима цинизмом и коварством. Она всеми силами пытается сохранить свой статус в привилегированном обществе. Го Ми Сук владеет сетью ресторанов франшизы. Она кажется хорошим человеком, но и у нее есть свои демоны...