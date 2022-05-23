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Постер сериала Золотая маска
Постер сериала Золотая маска
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Золотая маска

Золотая маска (2022 - 2022)

Hwanggeum gamyeon 18+
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 58 часов 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказываются три женщины, в жизни которых происходит немало трагических событий из-за жадности и страсти. Ё Су Ён росла с обычными родителями. Она влюбилась в мужчину из семьи чеболей и вышла за него замуж. Жизнь героини, кажется, похожа на судьбу Золушки, и остальные завидуют ей. Ча Хва Янг одержима цинизмом и коварством. Она всеми силами пытается сохранить свой статус в привилегированном обществе. Го Ми Сук владеет сетью ресторанов франшизы. Она кажется хорошим человеком, но и у нее есть свои демоны...

В ролях
В ролях
Ли Хви-хян
Ли Джун-мун
Пак Ха-на
На Ён-хи
Чха Е-рён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Золотая маска - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 100 эпизодов
 
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