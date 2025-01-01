Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Сериалы Все сериалы "Универ" по порядку

Все сериалы "Универ" по порядку

Все 5
По году
Сбросить
Универ. Молодые
Универ. Молодые
комедия 2025, Россия
0.0
Универ. 13 лет спустя
Универ. 13 лет спустя
комедия 2024, Россия
9.0
Универ. 10 лет спустя
Универ. 10 лет спустя
комедия 2021, Россия
0.0
Универ. Новая общага
Универ. Новая общага
комедия 2011, Россия
0.0
Универ
Универ
комедия 2008, Россия
0.0
Сбросить
Жанр
Все Комедия
Страна
Все Россия
Год
Все 2000-2009 2010-2019 2020-2025
Выбор редакции
5 легких фильмов для просмотра с друзьями
5 легких фильмов для просмотра с друзьями
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов
Что смотреть на выходных: «Эмили», новый Спилберг и романтический хоррор с Тимоти Шаламе
Что смотреть на выходных: «Эмили», новый Спилберг и романтический хоррор с Тимоти Шаламе
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову
41 900 000 миллиона часов ушло в никуда? Почему зрители включают «Как бы беременна» от Netflix, а рейтинги — на дне?
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше