Концерты Новосибирска для романтического свидания

Волшебство французской музыки в исполнении Пьера Эделя

Французский певец и участник шоу Голос представит любимые хиты Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена и мюзикла Нотр-Дам де Пари. Живое исполнение, рояль, струнный квартет и атмосфера сотен свечей создадут настоящий вечер во Франции.

Хулиган и классик: «Идеальная пара»

Литературно-музыкальное шоу с Борисом Андриановым и Павлом Деревянко. Весёлые рассказы Аверченко и Тэффи, виртуозная виолончель и актёрское мастерство создают лёгкий, остроумный и музыкальный вечер.

Вечер виолончельной музыки в Новосибирской консерватории

Погрузитесь в мир классической музыки на вечере, посвящённом выразительному звучанию виолончели. В программе — шедевры мировой музыки в исполнении талантливых солистов и ансамблей консерватории. Вас ждёт вечер гармонии, эмоций и живого искусства.

GAIA EYWA и ARGISHTY

Погрузитесь в атмосферу живого звучания, где древние традиции встречаются с современной музыкой. Голос GAIA EYWA и чарующий дудук ARGISHTY создают пространство для глубоких чувств и размышлений.

В программе — древнеармянские и русские напевы, этнические ритмы и авторские композиции, наполненные теплом, гармонией и силой природы. Это не просто концерт, а музыкальное путешествие, пробуждающее сердце и душу.