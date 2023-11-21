Ковбойские истории: 5 вестернов последних лет, которые стоит посмотреть

Много лет назад Колтон Бриггс был первоклассным охотником за головами. Остепенившись, он бросил опасное ремесло, обзавелся семьей и поселился в небольшом городке, где содержит продовольственный магазинчик. Идиллию рушит появление вооруженных бандитов, возглавляемых Джеймсом Маккалистером. Злоумышленники убивают Марию, жену Колтера, но бывшего наемника и его юную дочь Брук оставляют в живых. Одержимые жаждой мести, они пытаются выследить злоумышленников.

«Отзвуки прошлого» — первый вестерн в насыщенной кинокарьере Николаса Кейджа. Режиссером выступил постановщик Бретт Доноху, специализирующийся на малобюджетном и низкокачественном кино, как правило, минующем широкий прокат. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и этот фильм режиссера-ремесленника не блещет оригинальностью, представляя собой набор избитых клише. Однако преданным фанатам Кейджа все же не стоит проходить мимо, ведь культовый актер традиционно вкладывается здесь на полную.

Джейк — шериф захолустья, где накануне произошло убийство местной девушки. Преступление несет для него личный характер, ведь жертва приходилась возлюбленной его покойному брату. Предполагаемый убийца — заносчивый парень по имени Джо. Во время сборов в участке к Джейку наведывается его давний приятель Сильва, с которым он не виделся четверть века.

«Странный образ жизни» — новый короткометражный фильм испанского классика Педро Альмодовара, представленный им на 76-м Каннском кинофестивале. Кинокартина про, так сказать, крепкую мужскую дружбу, недвусмысленно отсылающая к «Горбатой горе», порадует всех поклонников именитого режиссера. Кроме того, это отличная возможность взглянуть на голливудских звезд Педро Паскаля и Итана Хоука в нетипичном для них амплуа.

Конец XIX века. Макс Борлунд — матерый охотник за головами, который берется только за ту работу, что не противоречит его моральным устоям. Он годами отлавливает негодяев, передавая их в лапы правосудия, и помогает гражданским, нуждающимся в защите. На сей раз Борлунду необходимо вернуть домой жену богатого бизнесмена, предположительно, похищенную дезертиром Элайджей Джонсом.

«Умереть за доллар» — последняя на сегодняшний день кинолента Уолтера Хилла, премьера которой состоялась на 80-м Венецианском кинофестивале. Несмотря на отсутствие должного размаха и сюжетную простоту, олдскульный вестерн живого классика все равно работает, соответствуя критериям добротного фильма на вечер. Поклонников жанра также порадует каст, куда вошли такие харизматичные исполнители, как Кристоф Вальц и Уиллем Дефо, следить за которыми одно удовольствие.

1983 год, Техас. В город под названием Слепая Часовня приезжают несколько законников, которые перевозят особо опасного преступника Кроули. Местный шериф помещает заключенного в камеру, чтобы конвоиры могли перевести дух и наутро возобновить путь. Вскоре сюда также заявляются «Адские гончие», бандиты из группировки Кроули, намеренные во что бы то ни стало вызволить своего босса из тюрьмы. Остановить головорезов по силам лишь бесстрашному русскому полковнику Тарчанинову, волею случая оказавшемуся неподалеку.

«Нападение на Рио Браво» — очередной продюсерский проект бывшего бодибилдера Александра Невского, по традиции самолично исполнившего главную роль. Как можно догадаться из названия, перед нами оммаж к голливудской классике «Рио Браво», некогда вдохновившей Джона Карпентера на создание «Нападения на 13-й участок». К сожалению, в отличие от других работ Невского, его дешевый вестерн не попадает даже под категорию «настолько плохо, что даже хорошо», вгоняя в сон уже к середине. Впрочем, на интернет-мемы сей опус разлетелся в два счета.

В поисках лучшей жизни бедствующая ирландская семья отправляется в Америку. Однако найти работу по ту сторону океана иммигрантам так и не удается. Юный Билли с ужасом наблюдает за тем, как его родителей охватывает отчаяние, а вокруг — хаос и беззаконие. Однажды это все это приведет к тому, что он возьмет в руки револьвер и станет одним из самых известных стрелков своего времени.

Если в полнометражном кино жанр вестерна пребывает в глубоком кризисе, то на телевидении по-прежнему ежегодно появляются интересные проекты, достойные внимания. «Билли Кид» — один из таких. В основу сюжета легла реальная история жизни Уильяма Генри Маккарти, коего одни считали Робин Гудом Дикого Запада, а другие — кровожадным убийцей. Благодаря многосерийному формату авторы неспешно погружают зрителя в судьбу разбойника, уделяя внимание каждой детали. Велик шанс, что эпический байопик придется по вкусу не только любителям вестернов, но и тем, кому жанр чужд.