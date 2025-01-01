Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Концерты 3 концерта для ностальгии по ретро

3 концерта для ностальгии по ретро

Сейчас особенно хочется сбежать от проблем. В детство, в юность, когда негатива вообще не существовало, когда чувства были свежие, а жизнь только начиналась. Во времена первой любви, первых поцелуев, первого путешествия без родителей. Что кроме музыки сможет дать эти эмоции? 3 ретро концерта в Новосибирске, которые собрали лучшее из этого времени.

 

Все 3
По году
Сбросить
Краски. Все хиты: Оксана Ковалевская
Краски. Все хиты: Оксана Ковалевская
поп
Дискотека 90х: Фактор-2
Дискотека 90х: Фактор-2
поп
Retro Party. Дискотека 90-х
Retro Party. Дискотека 90-х
эстрада
Сбросить
Жанр
Все Поп Эстрада

«Краски». Все хиты: Оксана Ковалевская

Певица, чьи песни вы могли слушать на кассетах по дороге в школу. Ностальгический концерт Оксаны Ковалевской, солистки группы «Краски», с исполнением самых хитовых песен: «Ты уже взрослый», «В городе зима», «Я люблю тебя, Сергей», «Оранжевое солнце», и других.

До и после концерта вас ждёт дискотека 90-х с ведущим и розыгрышами подарков из детства. Обязательно сходите, если в 2024 соскучились по прошлому тысячелетию.

«Дискотека 90-х»: Фактор-2

Ещё одна группа, которую вы знаете со школы. Точно слушали с одноклассниками их песни, которые не нужно даже перечислять. На концерте вы услышите, как Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполняют как шлягеры, так и новые песни коллектива.

Вас ждёт атмосфера детства и юности, когда всё было просто, понятно, а после школы шли «Черепашки Ниндзя» по телевизору. После концерта будет дискотека с ведущим, где вы сможете выиграть классные подарки!

Retro Party. Дискотека 90-х

Музыкальная программа, которая объединит в себе разные жанры и активности. Вас ждёт настоящая дискотека 90-х с живым вокалом, где любимые шлягеры исполнят актёры театра. Также, в качестве перерыва, будет интерактив с залом, смешные байки из 90-х, и много юмора.

На несколько часов вы как будто перенесетесь на 30 лет назад. Вокруг вас будут те, кто сможет разделить ностальгию, с кем можно вспомнить прошлое, посмеяться и всплакнуть. У кого общее с вами время.

Любителям ретро и ностальгических мелодий наверняка будет интересно узнать о музыкальных коллективах, которые бережно сохраняют дух прошлого. Группа «Мельница» с её уникальным звучанием фолк-рока погружает в атмосферу старинных легенд и сказаний, вызывая живую ностальгию по ушедшим эпохам. Больше о составе группы «Мельница» и её солистке вы можете узнать в нашем материале

Выбор редакции
Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни»
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни»
Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров
Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров
Чип — незаконный сын главного героя? Шокирующая теория о настоящем грехе принца из «Красавицы и чудовища»
28 лет спустя — все такие же недотепы: «Бивис и Батт-Хед» запускают новый сезон уже совсем скоро
Герои не погибли бы, но такая жизнь — хуже смерти: что стало бы со Средиземьем, если бы Саурон получил Кольцо
«Как у BLACKPINK»: цвета в «Игре в кальмара» выбраны не случайно — вот почему игроки в зеленом, а охрана в красном
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше