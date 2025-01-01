3 концерта для ностальгии по ретро

«Краски». Все хиты: Оксана Ковалевская

Певица, чьи песни вы могли слушать на кассетах по дороге в школу. Ностальгический концерт Оксаны Ковалевской, солистки группы «Краски», с исполнением самых хитовых песен: «Ты уже взрослый», «В городе зима», «Я люблю тебя, Сергей», «Оранжевое солнце», и других.

До и после концерта вас ждёт дискотека 90-х с ведущим и розыгрышами подарков из детства. Обязательно сходите, если в 2024 соскучились по прошлому тысячелетию.

«Дискотека 90-х»: Фактор-2

Ещё одна группа, которую вы знаете со школы. Точно слушали с одноклассниками их песни, которые не нужно даже перечислять. На концерте вы услышите, как Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполняют как шлягеры, так и новые песни коллектива.

Вас ждёт атмосфера детства и юности, когда всё было просто, понятно, а после школы шли «Черепашки Ниндзя» по телевизору. После концерта будет дискотека с ведущим, где вы сможете выиграть классные подарки!

Retro Party. Дискотека 90-х

Музыкальная программа, которая объединит в себе разные жанры и активности. Вас ждёт настоящая дискотека 90-х с живым вокалом, где любимые шлягеры исполнят актёры театра. Также, в качестве перерыва, будет интерактив с залом, смешные байки из 90-х, и много юмора.

На несколько часов вы как будто перенесетесь на 30 лет назад. Вокруг вас будут те, кто сможет разделить ностальгию, с кем можно вспомнить прошлое, посмеяться и всплакнуть. У кого общее с вами время.

Любителям ретро и ностальгических мелодий наверняка будет интересно узнать о музыкальных коллективах, которые бережно сохраняют дух прошлого. Группа «Мельница» с её уникальным звучанием фолк-рока погружает в атмосферу старинных легенд и сказаний, вызывая живую ностальгию по ушедшим эпохам. Больше о составе группы «Мельница» и её солистке вы можете узнать в нашем материале