Как «Мельница» завоевала российский фолк-рок

В музыкальном мире России есть группа, которая, как средневековые барды, использует в песнях древние легенды и мифы. Группа «Мельница» — это музыкальная команда, которая соединяет в своём творчестве атмосферу средневековых преданий с энергией современного рока.

Для поклонников фолк-рока «Мельница» стала символом страсти к славянской культуре и фольклору, которые подают легенды ярко и интересно. В этой статье поговорим, как фолк-рок группа «Мельница» из России, несмотря на трудности и преграды, смогла заявить о себе на рок-сцене и создать уникальное музыкальное творчество.

Начало пути группы «Мельница»

В конце 1990-х, когда судьба объединила Руслана Комлякова, который раньше был монахом, и музыканта Дениса Скуриду. Сложно представить более экстравагантное дуо. Руслан поделился с Денисом диском своего прошлого коллектива «Тиль Уленшпигель». Впечатленный услышанным, Денис решил, что они должны попробовать играть вместе. Их первые выступления проходили в квартирах и интернет-кафе, например, в Screen в Люблино, где они впервые выступили 4 апреля 1998 года. Этот день можно считать отправной точкой в создании будущей «Мельницы». Однако стало понятно, что репертуар нуждается в расширении, и появилась мысль найти… солистку.

Как появилась «Мельница»

В 1998 году произошло значимое событие: в группу присоединилась Наталья О'Шей, известная под именем Хелависа. Денис предложил её кандидатуру, так как они ранее вместе участвовали в рыцарских реконструкциях. Она уже зарекомендовала себя как талантливая певица, композитор и автор текстов. С её приходом началась работа над новыми аранжировками для старых песен коллектива, позже они станут первыми произведениями в репертуаре будущей «Мельницы».

Но пока группа выступала под названием «Тиль Уленшпигель». Дебют нового состава случился в месте со звучным именем «Станиславский». Совместный творческий путь был недолгим. После нескольких концертов в барах и ресторанах возник конфликт с Русланом Комляковым, что привело к распаду коллектива. Тем не менее, Денис Скурида и Наталья О’Шей решили продолжить и основали новый проект на основе «Уленшпигеля». Так появилась «Мельница», название и логотип которой придумала Хелависа. Первое выступление прошло 29 октября в клубе «Форпост», где певица со сцены анонсировала ребрендинг команды.

Творческий стиль «Мельницы»

С самого начала «Мельница» стремилась соединить традиционные фолк-мотивы с современным звучанием. Изначально репертуар основывался на материалах «Тиля Уленшпигеля», но вскоре стало очевидно, что на российской сцене возник новый самостоятельный коллектив. Состав менялся, и в 2002 году её покинул Денис Скурида. Несмотря на внутренние разногласия, группа продолжала развиваться. В 2003 году «Мельница» выпустила дебютный альбом «Дорога сна», который быстро завоевал своих слушателей. Через два года композиция «Ночная кобыла» попала в «Чартовую дюжину», что ознаменовало начало их популярности.

Каждый новый альбом «Мельницы» становился важным событием в фолк-рок сообществе. В 2005 году они представили «Перевал», за которым последовали «Зов крови» (2006), «Дикие травы» (2009), «Ангелофрения» (2012) и «Алхимия» (2015). Эти работы поражали магической атмосферой и мифологическими образами. Особого внимания заслуживает альбом «Дикие травы», ставший одним из самых значительных в их карьере. Песни, такие как «Волкодав» и «Шаман», заняли верхние позиции в хит-парадах и стали популярными даже среди тех, кто не знал о группе.

Секрет успеха «Мельницы»

Группа «Мельница» пережила немало внутренних кризисов. В 2005 году несколько участников покинули коллектив и основали свою группу «Сильфы», раскол казался очень серьёзным. Но уникальность музыкального стиля «Мельницы» и магия её творчества притягивали всё больше поклонников. В этом огромная заслуга Хелависы — неизменной солистки, которая не планировала занимать эту роль с самого начала.

Наталья О’Шей, профессиональный лингвист-кельтолог и кандидат филологических наук, привнесла в тексты песни глубокие мифологические образы и отсылки к древним преданиям. Это глубокое погружение в фольклорные корни сделало группу «Мельница» уникальным явлением на российской сцене. Их сложно отнести к какому-то одному музыкальному жанру, но их принято считать фолк-рок коллективом.

«Мельница» сегодня

Спустя более 20 лет после своего основания, группа «Мельница» продолжает радовать поклонников своими произведениями. В 2020 году вышел их восьмой студийный альбом «Манускрипт», который снова порадовал фанатов атмосферой фэнтези и уникальным звучанием. В альбоме представлено 11 композиций, среди которых выделяется баллада группы «Мельница» под названием «Темные земли». Эта песня даже стала саундтреком к игре новой части серии The World of Warcraft: Shadowlands.

Сегодня группа «Мельница» продолжает собирать полные залы на своих концертах, как в России, так и за её пределами. В 2022 году коллектив провел тур в поддержку «Манускрипта», представив новую программу под названием «Сердце ястреба» в различных городах. Последний на данный момент альбом — «Символ солнца» — получил положительные отзывы слушателей, хотя и признан немного отходящим от общего стиля. Он стал более роковым, хотя в нём всё также есть узнаваемые и любимые славянские мотивы, сказочные сюжеты и мистическая атмосфера.

Несмотря на все трудности, рок группа «Мельница» остаётся верной своему уникальному стилю и продолжает создавать магическую музыку, которая так радует слушателей.

Наталья О’Шей сейчас

Наталья О’Шей, источник: Legion-Media

В финале нельзя не сказать о неизменном лидере группы. Хелависа свободно говорит на трёх языках, помимо русского это ещё французский и английский. Также Наталья владеет ирландским, умеет говорить и писать на шотландском и достаточно хорошо знает валлийский. Ещё несколько языков она знает на базовом уровне, например испанский. Но это не всё. Хелависа владеет даже мёртвыми языками, помимо латиницы это и древнеирландский, также древнегреческий, санскрит и даже готский! Вы знали, что такой язык есть? Языки помогают ей черпать вдохновение для творчества. Также Наталья увлекается конным спортом, любит ходить в горы для занятий альпинизмом, занимается йогой и плавает километр каждый день.