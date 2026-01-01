Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
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Головокружительный российский триллер о любовном треугольнике
триллер
2026, Россия
6.0
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Дата
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Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
биография
драма
исторический
комедия
музыка
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
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