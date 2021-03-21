Кинозал Южный расположен в Александрове на улице Королева, 6. Он начал свою работу в 1994 году В прошлом году здание было переоборудовано, кинозал модернизировали, и теперь он готов встречать гостей для просмотра новинок мирового и отечественного производства на большом экране. Форматы показа различные. В кинотеатре для посетителей открыт один большой и уютный кинозал на 192 посадочных места, есть места для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Действуют постоянные скидки и акции, цены при этом все равно остаются доступными.

На территории кинотеатра открыт кинобар с широким ассортиментом напитков и попкорна.