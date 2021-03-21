Оповещения от Киноафиши
Адрес
г. Александров, ул. Королева, 6
Телефон

+7 (49244) 675-78

О кинотеатре

Кинозал Южный расположен в Александрове на улице Королева, 6. Он начал свою работу в 1994 году В прошлом году здание было переоборудовано, кинозал модернизировали, и теперь он готов встречать гостей для просмотра новинок мирового и отечественного производства на большом экране. Форматы показа различные. В кинотеатре для посетителей открыт один большой и уютный кинозал на 192 посадочных места, есть места для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Действуют постоянные скидки и акции, цены при этом все равно остаются доступными.

На территории кинотеатра открыт кинобар с широким ассортиментом напитков и попкорна. 

Артём Сёмиков 21 марта 2021, 16:11
Хороший кино-театр но недавно больше часа ждали пока включат кино но билеты оооочень дешёвые!5 звёзд
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
