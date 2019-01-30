Кинотеатр «Сатурн» в Александрове находится в центре города в Советском переулке, был открыт после капитального ремонта в конце декабря 2005 года.



Киноцентр располагает тремя залами с комфортными мягкими креслами. Все залы оснащены новейшей кинопроекционной цифровой техникой в формате 3D, акустическим оборудованием Dolby Digtal и комфортными креслами. В уютном кафе «Сатурн», расположенном на 1-ом этаже, вам предложат разнообразные блюда европейской и японской кухни. На 1-м и 2-м этажах находятся кинобары. Здесь есть все необходимое, чтобы сделать просмотр фильма еще более комфортным или скоротать время перед сеансом. А на втором этаже расположен зал Cinema VR – это новый вид развлекательного интерактивного контента. Пользователь оказывается внутри игрового сюжета, основанного на фильме. Имеется большая, удобная парковка.



