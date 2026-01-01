Оповещения от Киноафиши
Ачинск, RU
Эдем Кинорай
3-й микрорайон, д.38
1000 метров
Энергетик
улица Ленина, 4а
26.3 км
Юбилейный
ул. Арбузова, 62
29.1 км
Тюхтетская ЦКС
Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Советская, 12
79.2 км
Центр культурного развития
пл. Революции, 13
115 км
ЦКС пгт. Балахта
пгт. Балахта, ул. 60 лет Октября,11
121 км
Энергетик
ул. Комсомольская, 6
122 км
Енисей-кино
ул. Пролетарская, 153
145 км
STARMAX
ул. Телевизорная, 1, стр. 90 (Торговый квартал на Свободном)
145 км
Луч
ул. Карла Маркса, д. 149
149 км
Дом Кино
пр. Мира, д. 88, А
150 км
Киномакс - Планета
ул. 9 Мая, д.77
151 км
Запишите даты: когда выйдут последние эпизоды 3 сезона «Вампиров средней полосы» (их осталось всего 3)
Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
