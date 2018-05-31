Кинотеатр «Эдем-кинорай» находится в здании Дворца Культуры вблизи Парка Победы и является одной из лучших киноплощадок Красноярского края.

В кинотеатре два кинозала: Большой и Малый, отвечающих современным требованиям к комфорту и оборудованных цифровой техникой для демонстрации фильмов в формате 2D и 3D. Удобные кресла с подставками под попкорн расположены амфитеатром с широкими междурядьями.

«Эдем Кинорай» в Ачинске относится к «премьерным», здесь можно посмотреть новинки кинематографа одновременно с москвичами и жителями крупных городов. Кроме премьерных показов в репертуаре кинотеатра — популярные ленты прошлых лет.

В фойе располагается кино-бар с большим выбором напитков, сладостей, попкорна. У кинотеатра имеется бесплатная автостоянка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Эдем Кинорай» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.