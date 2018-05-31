Оповещения от Киноафиши
Эдем Кинорай

Ачинск
Адрес
г. Ачинск, 3-й микрорайон, д.38
Телефон

+7 (39151) 2-33-02 / бронирование

Билеты от 300 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Эдем-кинорай» находится в здании Дворца Культуры вблизи Парка Победы и является одной из лучших киноплощадок Красноярского края.
В кинотеатре два кинозала: Большой и Малый, отвечающих современным требованиям к комфорту и оборудованных цифровой техникой для демонстрации фильмов в формате 2D и 3D. Удобные кресла с подставками под попкорн расположены амфитеатром с широкими междурядьями.

«Эдем Кинорай» в Ачинске относится к «премьерным», здесь можно посмотреть новинки кинематографа одновременно с москвичами и жителями крупных городов. Кроме премьерных показов в репертуаре кинотеатра — популярные ленты прошлых лет.

В фойе располагается кино-бар с большим выбором напитков, сладостей, попкорна. У кинотеатра имеется бесплатная автостоянка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Эдем Кинорай» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

8 голосов
Билеты от 300 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Эдем Кинорай
К себе нежно
К себе нежно
Сегодня 2 сеанса
14:30 от 300 ₽ 18:45 от 400 ₽ ...
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 2 сеанса
16:45 от 350 ₽ 19:00 от 400 ₽ ...
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
Сегодня 2 сеанса
15:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Виктор Филатов 31 мая 2018, 20:14
Я гость вашего горада приехал с республики хакасия. При просмотре фильма " Черновик" 31.05.2018 г в 22.00 вышел покурить примерно в 23.00 и… Читать дальше…
Дмитрий Чуприс 11 января 2020, 15:37
Звоню забронировать билеты,трубку скидывают,поеду в красноярск,там сразу ответили,удачи вам эдем,шляпа.
8 голосов
Фильмы в кинотеатре Эдем Кинорай

Сегодня 11
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
14:30 от 300 ₽ 18:45 от 400 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
16:45 от 350 ₽ 19:00 от 400 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
15:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
