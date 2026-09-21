Кинотеатр «Юбилейный» в Назарово находится на ул. Арбузова 62; партнер сети «Премьер-Зал». Является отличным местом отдыха для многих горожан.

В кинотеатре 1 комфортабельный зал, рассчитанный на 203 зрительных места, в фойе учреждения оборудован бар. На экране идут лучшие фильмы отечественной и мировой киноиндустрии. При выборе репертуара учитываются интересы разных категорий и предпочтения социальных групп. Есть услуга – бронирование билетов через Интернет и по телефону. Каждую неделю выходят на экран самые кассовые, нашумевшие фильмы, многие из которых являются подлинными шедеврами мирового кино.

В «КДЦ Юбилейный» проводятся костюмированные мероприятия перед видео сеансами, недели детского кино, розыгрыши, викторины и др.



В фойе имеется бар с хорошим выбором попкорна, сладостей и напитков.



В кинотеатре «Юбилейный» также проводятся интересные конкурсы, творческие встречи, викторины, выставки.



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