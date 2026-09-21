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Киноафиша Назарово Кинотеатры Юбилейный

Юбилейный

Назарово
Адрес
г. Назарово, ул. Арбузова, 62
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Телефон

8 39155 71750

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Билеты от 50 ₽
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Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр «Юбилейный» в Назарово находится на ул. Арбузова 62; партнер сети «Премьер-Зал». Является отличным местом отдыха для многих горожан.

В кинотеатре 1 комфортабельный зал, рассчитанный на 203 зрительных места, в фойе учреждения оборудован бар.  На экране идут лучшие фильмы отечественной и мировой киноиндустрии. При выборе репертуара учитываются интересы разных категорий и предпочтения социальных групп.      Есть услуга – бронирование билетов через Интернет и по телефону. Каждую неделю выходят на экран самые кассовые, нашумевшие фильмы, многие из которых являются подлинными шедеврами мирового кино.

В «КДЦ Юбилейный» проводятся костюмированные мероприятия перед видео сеансами, недели детского кино, розыгрыши, викторины и др.


В фойе имеется бар с хорошим выбором попкорна, сладостей и напитков.

В кинотеатре «Юбилейный» также проводятся интересные конкурсы, творческие встречи, викторины, выставки.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Юбилейный» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

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Фильмы в кинотеатре Юбилейный

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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