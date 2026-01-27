Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Красота»: Рецензия Киноафиши

«Красота»: Рецензия Киноафиши

27 января 2026 21:20
«Красота»: Рецензия Киноафиши

«Субстанция» на минималках.

Райан Мерфи — один из самых плодотворных шоураннеров, который создал антологию на все времена под названием «Американская история ужасов» и зашел на территорию тру-крайма, выпустив три сезона «Монстра» о различных маньяках. Теперь же Мерфи взялся за исследование боди-хоррора и активную критику так называемой эпохи оземпиковых тел, когда почти каждый под давлением соцсетей, ТВ и индустрии красоты возводит в культ мечту стать той самой лучшей версией себя — моложе, красивее, идеальнее.

Герои сериала «Красота» воочию сталкиваются с возможностью покорить этот мир с помощью привлекательной внешности. Ее помогает добиться не волшебная зеленая инъекция и кормящее красотой оригинальное тело, хранящееся в темной ванной, как в фильме Корали Фаржа, а нечто более простое и понятное — вирус, передающийся половым путем. Плата за красоту — тотальное выгорание в прямом смысле слова изнутри через какое-то время после полученного удовольствия от новой оболочки. Череду странных смертей расследуют агенты Купер (Эван Питерс) и Джордан (Ребекка Холл). Впрочем, они пока не знают, что вирус — это не фича, а баг дорогой инъекции, и охота на виновников уже начата.

В смысле острого высказывания Райан Мерфи, безусловно, опоздал. Фаржа со своей головокружительно стильной «Субстанцией» заставила рассуждать на тему зависимости от бьюти-иглы еще два года назад. И хотя эта лента и является главным референсом нового детища шоураннера, до визуальной изобретательности «Красоте» еще очень далеко. Путь передачи вируса крайне понятен и даже банален — откровенными постельными сценами сегодня зрителя вряд ли удивишь. Сам процесс превращения из гадкого утенка в прекрасного лебедя показан в мельчайших подробностях и деталях — с лихорадкой, каплями пота, невыносимой жаждой, слизью, странными кожеподобными оболочками, выступающими венами и так далее. Однако вау-эффекта или отвращения, как это обычно бывает при просмотре боди-хорроров, все это не вызывает.

«Красота»: Рецензия Киноафиши

За три экспозиционных эпизода поистине поражает лишь открывающая сцена с невероятно харизматичной Беллой Хадид, чья героиня, очевидно, оказалась жертвой вируса красоты, и ее время расплачиваться по счетам пришло. Даже жаль, что супермодель на экране мы больше не увидим, хотя эффектное появление в начале однозначно стоит того, чтобы как минимум включить сериал. Другая сильная сторона проекта — это Энтони Рамос в роли обаятельного киллера с медной заплаткой вместо одного глаза. Как раз в третьей серии его герой берет повествование в свои руки, и вот тогда становится достаточно горячо, чтобы продолжить просмотр.

В остальном же творческая плодовитость Райана Мерфи на этот раз сыграла с ним злую шутку, из-за которой случился всего-навсего вторичный продукт и по визуальному стилю, и по сюжетной составляющей, и по метафорическим образам, и по остро социальным высказываниям. Пожалуй, единственная интрига, которая заставит зрителя не выключить сериал — это детективная линия, развивающаяся с двух позиций одновременно. Официальное следствие против игры миллиардеров.

«Красота»: Рецензия Киноафиши

Хотя, наверное, не исключено, что нынешний зритель знает слишком многое и о том, как устроены подобные сериалы и драматургические ходы в них, и о том, что бывает, если какие-то опасные, но особенно желанные мечты сбываются. Так что вряд ли «Красоте» удастся далее удивить каким-то сверхнеобычным плот-твистом и заставить впасть в зависимость от ожидания новых серий.

София Маргацкая
София Маргацкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏 1
🥺
🤔
🥱
Написать комментарий
Всего 3 эпизода на Netflix: вы могли пропустить крутой детектив 2026 года по Агате Кристи, который смотрится за один присест
Не только в СССР были «В бой идут одни "старики"»: эти 3 зарубежных фильма тоже рассказывают о подвигах летчиков
Вышел в цифре и получил 38%: критики разнесли хоррор со звездами «Игры престолов» «Проклятый рыцарь», но вам может зайти
Бараш на фарш? К рецепту блинов от «Смешариков» есть 2 серьезных вопроса, хотя и выглядят аппетитно
Забытый фильм о настоящих героях: к 23 февраля откопали «жемчужину» — зрелище не хуже «Балканского рубежа»
Французы посмотрели советскую версию «Д'Артаньян и три мушкетёра»: молчать не стали – вынесли сразу несколько вердиктов
5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин
Немного «Склифосовского», чуть «Теста на беременность» и «Анатомии страсти»: каким будет новый российский сериал про врачей
За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)
Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели
Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше