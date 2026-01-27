«Красота»: Рецензия Киноафиши

Райан Мерфи — один из самых плодотворных шоураннеров, который создал антологию на все времена под названием «Американская история ужасов» и зашел на территорию тру-крайма, выпустив три сезона «Монстра» о различных маньяках. Теперь же Мерфи взялся за исследование боди-хоррора и активную критику так называемой эпохи оземпиковых тел, когда почти каждый под давлением соцсетей, ТВ и индустрии красоты возводит в культ мечту стать той самой лучшей версией себя — моложе, красивее, идеальнее.

Герои сериала «Красота» воочию сталкиваются с возможностью покорить этот мир с помощью привлекательной внешности. Ее помогает добиться не волшебная зеленая инъекция и кормящее красотой оригинальное тело, хранящееся в темной ванной, как в фильме Корали Фаржа, а нечто более простое и понятное — вирус, передающийся половым путем. Плата за красоту — тотальное выгорание в прямом смысле слова изнутри через какое-то время после полученного удовольствия от новой оболочки. Череду странных смертей расследуют агенты Купер (Эван Питерс) и Джордан (Ребекка Холл). Впрочем, они пока не знают, что вирус — это не фича, а баг дорогой инъекции, и охота на виновников уже начата.

В смысле острого высказывания Райан Мерфи, безусловно, опоздал. Фаржа со своей головокружительно стильной «Субстанцией» заставила рассуждать на тему зависимости от бьюти-иглы еще два года назад. И хотя эта лента и является главным референсом нового детища шоураннера, до визуальной изобретательности «Красоте» еще очень далеко. Путь передачи вируса крайне понятен и даже банален — откровенными постельными сценами сегодня зрителя вряд ли удивишь. Сам процесс превращения из гадкого утенка в прекрасного лебедя показан в мельчайших подробностях и деталях — с лихорадкой, каплями пота, невыносимой жаждой, слизью, странными кожеподобными оболочками, выступающими венами и так далее. Однако вау-эффекта или отвращения, как это обычно бывает при просмотре боди-хорроров, все это не вызывает.

За три экспозиционных эпизода поистине поражает лишь открывающая сцена с невероятно харизматичной Беллой Хадид, чья героиня, очевидно, оказалась жертвой вируса красоты, и ее время расплачиваться по счетам пришло. Даже жаль, что супермодель на экране мы больше не увидим, хотя эффектное появление в начале однозначно стоит того, чтобы как минимум включить сериал. Другая сильная сторона проекта — это Энтони Рамос в роли обаятельного киллера с медной заплаткой вместо одного глаза. Как раз в третьей серии его герой берет повествование в свои руки, и вот тогда становится достаточно горячо, чтобы продолжить просмотр.

В остальном же творческая плодовитость Райана Мерфи на этот раз сыграла с ним злую шутку, из-за которой случился всего-навсего вторичный продукт и по визуальному стилю, и по сюжетной составляющей, и по метафорическим образам, и по остро социальным высказываниям. Пожалуй, единственная интрига, которая заставит зрителя не выключить сериал — это детективная линия, развивающаяся с двух позиций одновременно. Официальное следствие против игры миллиардеров.

Хотя, наверное, не исключено, что нынешний зритель знает слишком многое и о том, как устроены подобные сериалы и драматургические ходы в них, и о том, что бывает, если какие-то опасные, но особенно желанные мечты сбываются. Так что вряд ли «Красоте» удастся далее удивить каким-то сверхнеобычным плот-твистом и заставить впасть в зависимость от ожидания новых серий.