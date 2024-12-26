«Быть лучше: История Робби Уильямса»: Рецензия Киноафиши

Кто такой Робби Уильямс? Для многих он — кумир миллионов, любимый певец. Кто-то назовет его нарциссом. А сам он видит себя обезьяной. Малыш Роберт, родившийся в городке на севере Англии Сток-он-Трент, воспитывается в основном мамой и бабушкой. Танцуя под Фрэнка Синатру с отцом, он мечтает выступать на сцене и петь. Однако папа оставляет семью и уезжает в Лондон как раз в надежде сделать карьеру певца. Роберт и сам стремится доказать отцу, чего стоит, и тогда он проходит прослушивание в мальчиковую группу Take That. С тех пор на Робби (это имя выбирает для него продюсер группы) сваливаются слава и деньги, а вместе с ними депрессия, которую он пытается заглушить алкоголем и запрещенными веществами. Ну и конечно, Уильямс решает начать сольную карьеру...

В «Быть лучше» снялся сам Уильямс (а еще Джонно Дэвис в роли его молодой версии), но в виде CGI-шимпанзе. Певец предложил этот ход с обезьяной, потому что сам чувствовал себя отстающим в развитии ребенком и в то же время диким зверем. К работе над графикой подключили студию, которая уже создавала шимпанзе ростом с человека для «Планеты обезьян», а еще работала с технологией захвата движения при изображении племени На’ви в «Аватаре». И надо сказать, студия вновь показала профессиональный результат. Обезьяна двигается, как Дэвис и Уильямс, будто актеры носят очень правдоподобный грим.

Такой неожиданный ход с обезьяной — это, пожалуй, лучшее решение фильма, которое вызвало оживленные дискуссии уже на этапе начала производства, но сразу выделило его среди всех однотипных музыкальных байопиков. Кроме того, прием работает на основную линию картины, связанную с ее глубоким психологизмом. С одной стороны, Уильямс предстает перед нами ранимым и травмированным мальчиком, который все никак не может разобраться со своими комплексами, синдромом самозванца и простить отца, оставившего его ради сцены. С другой стороны, его обезьяньи кривляния на сцене в бой-бэнде под визги фанаток — это своего рода маска и нежелание показывать себя настоящего. Эта же идея подтверждается и на уровне визуальных приемов. Например, подавленный Робби смотрит на себя в разбитое зеркало: эта сцена символически обыгрывает его расколотую душу.

Фильм предельно честно демонстрирует эмоциональные качели Уильямса, связывая его психологические состояния с песнями Робби: то он называет себя ничтожеством, то самодовольно нахваливает. Робби Уильямс предельно откровенен со зрителями, будто мы застали его на кушетке у психолога. Такая детальная проработка персонажа обусловлена тем, что режиссер фильма Майкл Грэйси — он также снял «Величайшего шоумена» — полтора года общался с артистом и делал записи их многочисленных интервью в студии Уильямса в Лос-Анджелесе. Большая часть текста, который Уильямс произносит в фильме, как раз основана на этих записях. Среди музыкальных номеров выделяется Take That с танцами на Риджент-стрит в Лондоне. Это выступление отличается блестящей хореографией с многочисленной массовкой. Не зря создатели добивались разрешения на съемки у королевской семьи целых полтора года.

В остальном «Быть лучше: История Робби Уильямса» — это самый обычный байопик об обратной стороне славы. При кадрах с концерта на стадионе «Уэмбли» невольно вспоминается «Богемская рапсодия», а история с неприятным продюсером отсылает к «Элвису», где фигурирует такой же злодей-агент. Ну а чуть ли не цирковые представления в «Быть лучше» (да еще и с участием обезьяны) ассоциируются со сценами из «Величайшего шоумена» того же режиссера. В общем, новый фильм Грэйси — вполне традиционный мюзикл, который насквозь состоит из клише, если забыть про облик главного героя. При этом картина так и не отвечает на вопрос, за что в мире так любят музыку Робби Уильямса. Следовать же посланию «Зажги их» получается не всегда, поэтому с середины фильма события замедляются, как в минорной композиции, что заставляет скучать. Правда, уже само по себе исполнение Уильямсом этих классно звучащих и по сей день треков способно растрогать даже не самого ярого фаната его творчества.