«Уроки химии»: Рецензия Киноафиши
Химическое соединение Бри Ларсон, лабораторных экспериментов, идей феминизма и кулинарии.
На солнечной улочке дамы в ярких нарядах встречают лучезарными улыбками и вдохновенными перешептываниями «Она здесь» зелено-мятный ретроавтомобиль. Из машины выходит девушка в total green с идеальной прической, аккуратно проскальзывая мимо радостно машущих женщин и охранников, которые сдерживают, по-видимому, фанаток той леди. Всю дорогу мы никак не можем разглядеть героиню, поскольку она не одаривает камеру своим анфасом и остается к зрителям спиной. Мужчины сообщают, что в аудитории мест уже не осталось, так что поклонницам придется снова попытать удачу на следующий день. Она входит внутрь здания — остается пару приготовлений, в числе которых остро заточенный карандаш непременно нужно вставить в прическу. Камера, мотор — и кулинарное шоу начинается.
А теперь вернемся на 7 лет назад. В 50-е годы женщины могли надеяться лишь на должности секретаря или ассистентки. Но Элизабет Зотт мечтает о работе в научно-исследовательском институте. Хотя, несмотря на ее таланты, там ей поручают в основном coffee issues, не воспринимая всерьез. При этом для коллег-мужчин она втайне проводит эксперименты уже после завершения рабочего дня. Когда Элизабет одалживает некоторые химикаты в лаборатории Кэлвина Эванса, их пути сталкиваются, с чего начинается невероятно милый и красивый роман. Но волей судеб ее увольняют из НИИ, и тогда она становится ведущей кулинарной передачи, которая довольно быстро становится популярной, ведь мисс Зотт учит телезрительниц не только рецептам.
«Уроки химии» поставили по мотивам дебютного романа Бонни Гармус 2022 года — книги, сразу ставшей бестселлером. Интересная история о женщине-ученой, превратившей кухню в химическую лабораторию, и трендовые идеи феминизма, зашитые в произведении, для Apple TV+ — лакомый кусочек. Так что стриминговый сервис решил снять сериал по книге и заказал его Ли Айзенбергу, который выступил шоураннером и сценаристом. Семикратный номинант на премию «Эмми», у которого с Apple многолетний контракт, написал «Уроки химии» — уже третий проект для них после комедийной антологии «Маленькая Америка» и драмы «Не сработало». И снова он выпускает драму, хотя в копилке Айзенберга — уморительные ситком «Офис» и комедия «Очень плохая училка». Главную роль в сериале сыграла обладательница «Оскара» Бри Ларсон, которая также стала исполнительным продюсером.
Сериал повествует в том числе и о том, что жизнь переменчива и не поддается планированию. Героине придется усвоить урок, что все лучшие открытия, научные или житейские, могли быть результатом неожиданных действий и событий. Пусть даже на пути стояли трудности, потери, неприятие, личные и профессиональные разочарования. И Бри Ларсон отлично справляется с актерской задачей, показывая динамичное развитие целеустремленной, прямолинейной, но невозмутимой героини, пережившей травмы, депрессии, сексизм. В белом халате и неопреновых перчатках она пытается отвергнуть идею, что место женщины лишь на кухне. Парадокс: делает она это на кухне, добиваясь идеальной химической реакции в духовке. Зато ее каждый день проецируют на телеэкраны домохозяек, которые вместе с рецептами узнают о других важных вещах. И эти идеи оказываются для того времени еще более подрывными и влиятельными, чем ее лабораторные эксперименты.
Сексистские шуточки, травматичный опыт с харассментом, который она пережила в студенчестве (из-за этого у нее сформировался панический страх закрытой двери и рухнули надежды на PhD), сокращение по принципу «уберем женщину, ведь ей не нужно кормить всю семью» — через все это Элизабет пришлось пройти. В некоторых моментах чрезмерный перекос в сторону повестки #metoo и антифеминизма в сценарии, правда, огорчает. Еще довольно нелепый ход (хотя местами и трогательный) — когда повествование вдруг начинается от лица (морды) собаки. Пожалуй, такое чаще встретишь в семейном кино про животных, а не в серьезном о важных проблемах. Далеко не все сюжетные линии в «Уроках химии» одинаково подробно реализованы. Например, экранное время почти не уделяется истории соседки Элизабет Харриет — местной активистки преимущественно темнокожего сообщества в Шугар-Хилле, которое протестует против строительства автострады через окрестности.
Большое достижение шоу «Уроки химии» — оно направлено не на то, чтобы унизить женщин за их индивидуальный жизненный выбор. Как это часто бывает с феминистскими проектами, категорически отвергающими традиционную модель построения семьи. В таком кино женщина, которая рожает детей, заботится о муже и не занимается карьерой, всегда оценивается со знаком «минус». Идея нового сериала в том, что женщина способна реализовать потенциал, который сразу был в ней заложен. Иногда это семья, иногда карьера, а некоторым счастливицам удается совмещать все везде и сразу — главное, что за это не осудят.