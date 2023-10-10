«Уроки химии»: Рецензия Киноафиши

На солнечной улочке дамы в ярких нарядах встречают лучезарными улыбками и вдохновенными перешептываниями «Она здесь» зелено-мятный ретроавтомобиль. Из машины выходит девушка в total green с идеальной прической, аккуратно проскальзывая мимо радостно машущих женщин и охранников, которые сдерживают, по-видимому, фанаток той леди. Всю дорогу мы никак не можем разглядеть героиню, поскольку она не одаривает камеру своим анфасом и остается к зрителям спиной. Мужчины сообщают, что в аудитории мест уже не осталось, так что поклонницам придется снова попытать удачу на следующий день. Она входит внутрь здания — остается пару приготовлений, в числе которых остро заточенный карандаш непременно нужно вставить в прическу. Камера, мотор — и кулинарное шоу начинается.

А теперь вернемся на 7 лет назад. В 50-е годы женщины могли надеяться лишь на должности секретаря или ассистентки. Но Элизабет Зотт мечтает о работе в научно-исследовательском институте. Хотя, несмотря на ее таланты, там ей поручают в основном coffee issues, не воспринимая всерьез. При этом для коллег-мужчин она втайне проводит эксперименты уже после завершения рабочего дня. Когда Элизабет одалживает некоторые химикаты в лаборатории Кэлвина Эванса, их пути сталкиваются, с чего начинается невероятно милый и красивый роман. Но волей судеб ее увольняют из НИИ, и тогда она становится ведущей кулинарной передачи, которая довольно быстро становится популярной, ведь мисс Зотт учит телезрительниц не только рецептам.

Уроки химии

«Уроки химии» поставили по мотивам дебютного романа Бонни Гармус 2022 года — книги, сразу ставшей бестселлером. Интересная история о женщине-ученой, превратившей кухню в химическую лабораторию, и трендовые идеи феминизма, зашитые в произведении, для Apple TV+ — лакомый кусочек. Так что стриминговый сервис решил снять сериал по книге и заказал его Ли Айзенбергу, который выступил шоураннером и сценаристом. Семикратный номинант на премию «Эмми», у которого с Apple многолетний контракт, написал «Уроки химии» — уже третий проект для них после комедийной антологии «Маленькая Америка» и драмы «Не сработало» . И снова он выпускает драму, хотя в копилке Айзенберга — уморительные ситком «Офис» и комедия «Очень плохая училка» . Главную роль в сериале сыграла обладательница «Оскара» Бри Ларсон , которая также стала исполнительным продюсером.

Сериал повествует в том числе и о том, что жизнь переменчива и не поддается планированию. Героине придется усвоить урок, что все лучшие открытия, научные или житейские, могли быть результатом неожиданных действий и событий. Пусть даже на пути стояли трудности, потери, неприятие, личные и профессиональные разочарования. И Бри Ларсон отлично справляется с актерской задачей, показывая динамичное развитие целеустремленной, прямолинейной, но невозмутимой героини, пережившей травмы, депрессии, сексизм. В белом халате и неопреновых перчатках она пытается отвергнуть идею, что место женщины лишь на кухне. Парадокс: делает она это на кухне, добиваясь идеальной химической реакции в духовке. Зато ее каждый день проецируют на телеэкраны домохозяек, которые вместе с рецептами узнают о других важных вещах. И эти идеи оказываются для того времени еще более подрывными и влиятельными, чем ее лабораторные эксперименты.

Уроки химии

Сексистские шуточки, травматичный опыт с харассментом, который она пережила в студенчестве (из-за этого у нее сформировался панический страх закрытой двери и рухнули надежды на PhD), сокращение по принципу «уберем женщину, ведь ей не нужно кормить всю семью» — через все это Элизабет пришлось пройти. В некоторых моментах чрезмерный перекос в сторону повестки #metoo и антифеминизма в сценарии, правда, огорчает. Еще довольно нелепый ход (хотя местами и трогательный) — когда повествование вдруг начинается от лица (морды) собаки. Пожалуй, такое чаще встретишь в семейном кино про животных, а не в серьезном о важных проблемах. Далеко не все сюжетные линии в «Уроках химии» одинаково подробно реализованы. Например, экранное время почти не уделяется истории соседки Элизабет Харриет — местной активистки преимущественно темнокожего сообщества в Шугар-Хилле, которое протестует против строительства автострады через окрестности.

Уроки химии

Большое достижение шоу «Уроки химии» — оно направлено не на то, чтобы унизить женщин за их индивидуальный жизненный выбор. Как это часто бывает с феминистскими проектами, категорически отвергающими традиционную модель построения семьи. В таком кино женщина, которая рожает детей, заботится о муже и не занимается карьерой, всегда оценивается со знаком «минус». Идея нового сериала в том, что женщина способна реализовать потенциал, который сразу был в ней заложен. Иногда это семья, иногда карьера, а некоторым счастливицам удается совмещать все везде и сразу — главное, что за это не осудят.