«Контакт»: Рецензия Киноафиши

Обычно, когда описание 2-го сезона сериала начинают со слов «долгожданное продолжение нашумевшей истории», автора обвиняют в продажности, ну или, кто более сведущий, понимают, что издание заключило партнерское соглашение с производителями проекта и теперь сыплет штампами. Но что делать, если второй сезон сериала «Контакт» – и правда долгожданное продолжение?

Два года назад дисфункциональная семья Барнашовых пустила к себе в дом зрителей в самый критический момент, когда окончательно взбунтовавшаяся Юля решила подзаработать деньжат, чтобы стать независимой от деспотично-заботливого отца, и попала в криминальную переделку. А отец у нас мент, хоть и детский, и Павел Майков. Короче, не поздоровилось всем. А поскольку закончился 1-й сезон максимально беспокойно – Юлю чуть ли не тайком отправляют к матери в Германию, потому что из-за нее папа Глеб шантажирует очень нехорошего человека, – то было понятно, что продолжению быть. И что история только набирает обороты.

Контакт

1-я серия 2-го сезона, впрочем, совершает небольшую перемотку времени. Всего три недели. А Юля уже опять успела натворить делов и сменить прическу на весьма говорящий (для кинокритиков) манер: она… тайком вернулась в Москву, и Барнашов об этом узнает по совершенно дикой случайности. А когда он начинает вмешиваться в дела дочери – вполне оправданно, учитывая ситуацию, – жди беды для всех.

Традиционно второй сезон довольно нервного, злого и динамичного сериала делает ставку на драматизм. Когда зрители уже знают и любят персонажей, можно дать им шанс получше раскрыться. Но темпа, заданного режиссером Евгением Стычкиным, его преемник Нурбек Эген не снижает. Павел Майков, разгребая свои проблемы, которые он считает проблемами дочери, рассекает на предельных скоростях по Москве на электросамокате под группу «Кино» и демонстрирует преимущество этого вида транспорта даже перед знаменитым московским метрополитеном. И этот сквозной эпизод очень важен для понимания и характера Глеба и того, как дальше будет развиваться сюжет. Потому что этот суровый мужчина, который сам себя называет «динозавром», демонстрирует ловкость и гибкость в освоении того, что принято считать «молодежными штучками», когда ему это надо. Потому что по факту он не патриарх своей семьи, а просто пацан во взрослом плаще, который взрывается каждый раз, когда что-то идет не по его плану. И сцена уборки в квартире закрепит это впечатление. А заодно заставит улыбнуться всех, кто настроился «смотреть жесть».

«Контакт-2» сводит всех героев снова вместе для того, чтобы они как раз отвязались друг от друга, поняли, что они сами – полноценные личности, показали себя зрителям и с этим ощущением уже наконец наладили контакт с окружающим миром и друг с другом. Это и Регина в исполнении Равшаны Курковой, которая разводится с Максимом Виторганом и не хочет распространять отношения с Барнашовым дальше отельной постели. Пока что. Это женщина, которая транслирует миру, что она знает, чего хочет. И ее задорная дерзость сопоставима с ее красотой. Это и Лютая с ее откровенно преступными делишками, которые она проворачивает ради благой цели. Именно ей предназначается по-бытовому пронзительный монолог одной бабули, которую она использует в своих целях. Он задаст одну из сквозных тем сезона – понятие дружбы в мире, где как-то уже стало нормальным выстраивать отношения по принципу «ты – мне, я – тебе». Это и отец Барнашова в исполнении Юрия Кузнецова, к которому как будто прилипло имя Анатолий. Персонаж, символизирующий дно, отчаяние и причину детских травм главного героя, в свои 69 лет внезапно оказывается на пороге квартиры сына. Не умея сказать прямо, он этим жестом признается, что ему нужно быть нужным. И желательно своим.

Контакт

Но главное изменение касается, конечно же, Юли. Про исполнительницу роли Ирину Паутову так и хочется сказать: как быстро растут кинодети. Дебютантка в первом сезоне, во втором уже явно чувствует себя уверенно и рядом с вечно рычащим Майковым, и с крашем современных девчонок (мне так сама Ира сказала) Алексеем Лукиным, который во втором сезоне обзавелся крутым байком и не снимает стильной дорогой экипировки. Увереннее себя чувствует в проявлении эмоций, которые взрывная и быковатая, как ее отец, Юля не стесняется демонстрировать окружающим. Только теперь к раздражению и презрению добавились подлинная тоска и ощущение собственной ненужности. Те самые сомнения и рефлексии, которые накрывают человека, когда он остается один. При этом не нужно забывать: Юля только в начале своего взрослого жизненного пути. Поэтому то, что для взрослого человека вроде Барнашова – озарение, для Барнашовой – обух по голове. И эту растерянность от того, что она сама виновата в том, что люди ее отталкивают, Паутова, девочка из благополучной семьи, разыгрывает так убедительно, что невольно становится неуютно и стыдно за свое поведение.

При этом «Контакт» не стремится стать вашим личным психотерапевтом. Он просто разыгрывает увлекательную историю, в которой детективно-криминальная составляющая увлекает ничуть не меньше, чем межличностные отношения. Может, потому у сериала немало поклонников среди мужской аудитории? (Проверено в домохозяйстве автора.) А увеличенное экранное время «домашнего хакера» в исполнении Алексея Аграновича добавляет в суровую историю элементы понятной каждому комедии. И хочется, чтобы его присутствие и в будущих сериях было таким же неноминальным.

В итоге второй сезон увлекает не больше и не меньше, а ровно так же, как это было с первым. Смотреть сложно, но оторваться невозможно. И кажется, именно в этом удивительном сохранении баланса и кроется один из секретов успеха проекта.