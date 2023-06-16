«Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы»: Рецензия Киноафиши

В прокат выходит «Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы» – малобюджетный фильм ужасов Патриции Кепа и Акорье Уайта , который легко мог бы стать участником таких престижных хоррор-фестивалей, как SCREAMFEST, A Night of Horror и Fantasia. Оригинальное название фильма переводится как «Шкатулка для мелочей». Тихая и нарочито скромная картина заблаговременно готовит зрителя к финальному откровению, вдохновленному фильмом « Прочь » Джордана Пила , но оттого не менее пугающему и оставляющему после себя максимально неприятный осадок: кто знает, что на уме у улыбчивой старушки из соседнего дома, и как вообще распознать, что рядом с вами поселилось многовековое зло? Ответов нет – есть только страшная история, обличающая расизм, передающийся из поколения в поколение.

«Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы» начинается как классическая история о переезде в дом, по неизвестной причине выставленный на продажу по довольно низкой цене. Естественно, главных героев это мало заботит. Молодые супруги Ава (Оги Дьюк) и Майк (Акорье Уайт) наслаждаются сельской тишиной и обществом друг друга, и плевать, что по ночам в доме можно услышать таинственные голоса и скрипы. Но их отношение к странным теням и звукам меняется, когда старушка, живущая в доме напротив, приносит им в подарок шкатулку со старинным медальоном внутри. С этого момента героев начинают преследовать потусторонние силы, а жуткая история, произошедшая много лет назад, вновь повторяется.

Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы

Хоррор Патриции Кепа и Акорье Уайта абсолютно минималистичен и не богат на смену локаций: все действие фильма происходит в доме, из-за чего возникает тревожное ощущение, что некая сверхъестественная сила удерживает супругов внутри жилища, питаясь их энергией и провоцируя на скандалы, как это было с героями первого сезона « Американской истории ужасов ». С того момента, как Ава и Майк переступили порог коттеджа, их семейной идиллии пришел конец. Впрочем, пробудившееся зло, проявление которого поначалу напоминает лишь сонный паралич и не представляет реальной угрозы, может быть лишь метафорой эмоционального состояния героев, совершенно не готовых стать родителями. «Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы» – больше психологический хоррор, исследующий внутрисемейный конфликт, связанный с кардинальными переменами, нарушившими привычный уклад жизни пары.

Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы

Параллельно поэтапному анализу кризиса отношений авторы картины обращаются к остросоциальной проблеме, актуальной как для США, где афроамериканцы ежедневно сталкиваются с дискриминацией, в том числе в киноиндустрии, так и для всего остального мира. Хоррор эпохи Black Lifes Matter показывает, что за пятьдесят лет (примерно столько времени прошло после событий из пролога фильма) в Америке мало что поменялось: от косых взглядов белых соседей, полных ненависти к интернациональным бракам, которую они в том числе внушили собственным детям, героям не укрыться. Неутешительный финал и вовсе дает понять, что нетерпимость – неискоренима, намекая на существование современной организации, прототипом которой явно был ку-клукс-клан: в фильме члены тайного общества, а не темные силы, заключенные в медальоне, несут разрушение и смерть, а проклятое украшение – лишь игрушка в их руках.

Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы