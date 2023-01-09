«Мэйфейрские ведьмы»: Рецензия Киноафиши

Теперь каждое воскресенье некоторые зрители смогут окунуться в мрачную историю, адаптацию мистических романов писательницы Энн Райс, «Мэйфейрских ведьм». Американский телеканал AMC больше известен гибридными драматическими сериалами, такими как «Безумцы», «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы». Только из-за популярности онлайн-кинотеатров Netflix, Hulu, Amazon и Disney+ практически никто не обращает внимания на кабельное вещание. Продюсеры делают все возможное, чтобы вернуть ушедшую аудиторию, и всячески покупает права на самый необычный контент. Правда, сверхъестественные романы Энн Райс мало кого могут удивить, а вот Александра Даддарио — возможно. Однако ни то ни другое еще не означает, что на выходе получится качественный продукт.

В центре сюжета — история семьи ведьм Мэйфейр. Простой, но талантливый хирург Роуан Мэйфейр замечает за собой какие-то странности и начинает задавать много вопросов о своих корнях и реальной биологической матери. Только вся информация уже несколько лет скрывается из виду, поэтому Роуан ничего не остается, как потихоньку сходить с ума и искать правду. Оказывается, что в ней течет ведьминская кровь и все ее сверхъестественные способности зависят от связи с неким существом, имя которого Лэшер.

Фантасмагоричные цвета вальсируют внутри какого-то американского дома, на веранде которого с ошалевшими глазами сидит женщина и не двигается. Рядом с ней воркует некий мужчина, похожий на доктора, но она почти его не замечает, а только смотрит в одну точку и что-то бормочет себе под нос. Кто она? Где она? Что с ней? Как же много вопросов, но так мало ответов. «Мэйфейрские ведьмы» от AMC напоминают чем-то сериалы 90-х и середины нулевых своей цветокоррекцией и вынужденной медленностью, чтобы заполнить весь хронометраж, специально выделенный между прайм-таймом и ночными передачами. Со стороны кажется, что это какое-то возвращение в эпоху «Зачарованных», но после нескольких минут просмотра сериал оказывается очередной пустышкой без какого-либо драматизма и сценария. Даже атмосфера здесь не может удержать зрителя, хотя начало со всей мистикой и игрой с цветами вселяло надежду на новаторский подход к сторителлингу.

Мэйфейрские ведьмы

Фантасмагория быстро заканчивается, когда линейное повествование начинает доминировать над всей фабулой. Глаза «сумасшедшей» на веранде возвращаются в родное прошлое, и теперь ее молодая версия в образе Александры Даддарио пытается дорваться до истины своих предков. Все начинается как типичный врачебный сериал середины нулевых, где единственной кульминацией в сюжете каждой серии являлась чья-то смерть. Вот Роуан Мэйфейр внезапно становится свидетелем смерти своего коллеги, очередного доктора-сексиста, и начинает замечать за собой странности, как будто это именно она стала причиной этой гибели. Ее рассудок постепенно теряет связь с реальностью, а самые близкие люди отказываются верить в наличие у нее сверхспособностей. А что происходит потом — очередной прыжок в прошлое, но только в более глубокое.

Мэйфейрские ведьмы

Первая серия «Мэйфейрски ведьм» — словно неровный пазл, где каждая частичка никогда не подойдет к другой, хотя на картинке показано, где и как каждая фигурка должна сложиться. Полярность повествования в сериале создана не в качестве новаторского метамодернистcкого подхода, а всего лишь повторяет привычный ТВ-шаблон многих других проектов, которые слишком сильно зависели от сцен со флешбэками. Другими словами, мистическая атмосфера Энн Райс полностью забывается в каждом прыжке в прошлое.

Мэйфейрские ведьмы

«Мэйфейрские ведьмы» могут понравиться людям, которые скучают по таким сериалам, как «Однажды в сказке» или «Остаться в живых». Слишком длинно и все понятно — отличный вариант, если вам надо поставить что-то на фон.