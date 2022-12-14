«Вампиры средней полосы»: Рецензия Киноафиши

…и вот к микрофону приглашается Юрий Николаевич Стоянов. Он еще не открыл рот, а зал на премьере уже аплодирует. В этот момент становится понятно, что «Вампиры средней полосы» продлили на второй сезон, потому что публике не захотелось отпускать на покой деда Славу с его феерической манерой речи, где что ни предложение, то цитата и мудрость в одном флаконе. А поскольку семья — это у деда Славы в крови, пришлось и остальным придумать логичное продолжение истории. А мы что? Мы не против. Сериал-то хороший.

В последней серии первого сезона в кадре лежал снег. Первая же серия второго сезона начинается с отчаянно разгорающегося лета. Если что, 1 июня. Хотя важен тут не столько день рождения Ольги Анваровны, а то, что вот это самое 1 июня выпало на Духов день. Когда «души умерших людей прилетают на землю и садятся на березовые ветки» и «этого дня как огня страшится бродячая по земле нечисть». Именно с этих витиеватостей и начинается вхождение Святослава Вернидубовича, Жанчика и Аннушки в кадр. А вот сама серия — с убийства. Потому что «Вампиры средней полосы» продолжают быть детективом с мистической составляющей. Но после столкновения с древним, как сам Вернидубович, вампиром даже интересно, какой следующий поворот придумают создатели. Сверхнового вампира? Мутанта из лаборатории? Подсказок в первой серии крайне мало.

Загадочное убийство дарит вампирской семье нового приемыша. На этот раз, правда, без предварительного летального исхода. Молчаливая от испуга девочка (звездочка сериала «Настя, соберись!» Ева Смирнова) — свидетельница убийства — попадает в заботливые руки сначала Аннушки, а потом и самого деда Славы. Но и проблем оно, само собой, тоже прибавляет. Потому что новый Хранитель вампирам не верит. Потому что графиня сбежала из-под стражи. И так удобно же снова свалить все на них, на неугодных, непокоренных. Да еще из Москвы к ним мчится следователь, которого играет Андрей Соколов. Кажется, назревает битва патриархов.

Вампиры средней полосы

В общем, даже первая серия уже полнится эпизодами для жирных спойлеров. Какая уж тут экспозиция. Хоть и неторопливо, но зрителей все же погружают в такое количество событийных линий, что впору записывать. И кто кому кем приходится, и какие мелочи запомнились. Но вместе с тем, что немаловажно, эмоциональное развитие получают и сами герои. Еще более щеголеватый Артем Ткаченко за всю серию ни разу не обратил внимания ни на одну юбку. Зато несколько раз продемонстрировал подлинную человечность и заботу к тем, кого, казалось бы любить не должен. Аннушка, которую в этом сезоне играет с Анастасия Стежко, стала жестче. И судить о больших переменах слишком рано. Предлагаемые в первой серии обстоятельства не позволяют показать богатую эмоциональную палитру. В Ольге Анваровне начинает преобладать звериное вместо аристократического. Ну, ее тоже можно понять. Заперли в клетке — конечно, зверь и пробудился. Продолжает свое существование и Женек, пусть и в весьма экстравагантном виде, который я не могу описать даже подсказками через другие фильмы. Это надо просто увидеть.

Но, пожалуй, ключевую трансформацию переживает… нет, не дед Слава. До него мы еще доберемся. Так вот, ключевую трансформацию переживает Костик, он же новый Хранитель в исполнении Дмитрия Лысенкова. Несмотря на богатый набор актерских навыков, в которых мы не сомневаемся, все же в популярных сериалах Лысенкову чаще предлагают играть персонажей скользких и не слишком приятных. Особенно это бросится в глаза тем, кто только что в том же онлайн-кинотеатре START досмотрел сериал «Алиса не может ждать». Костик, любящий сын, проходит подлинное испытание большой и малой властью, которая высасывает из него все человеческое похуже вампира. Понятно, что метафора простая: весь проект «Вампиры средней полосы» в принципе говорит со зрителями о том, как важно оставаться человеком, несмотря ни на что. Но почему бы в очередной раз не напомнить нам об этом с помощью таких ярких в своей склизкости персонажей?

Вампиры средней полосы

Что же до народного любимца Стоянова, его предысторию создатели решили рассказывать в юмористическом ключе. Потому что, кроме того, что «Вампиры средней полосы» — это детектив, это еще и комедия. С хорошими шутками, которые даже записывать не надо: вы не заметите, как они удобно устроятся у вас в памяти и при случае вылезут на язык. Вернемся в начало: действие второго сезона стартует 1 июня. В Смоленске уже активно идет туристический сезон. И каждое столкновение деда Славы с одним и тем же гидом отправляет и туристов, и зрителей, и гида по волнам его древней вампирской памяти. Эти флешбэки, полные хулиганства и маскарада, разряжают в целом довольно грустный тон первой серии второго сезона. И напоминают, что мы смотрим тех самых «Вампиров», которые так грели душу и интриговали нас весной 2021 года.

Вампиры средней полосы

Этот сериал и готовность смотреть второй сезон — одновременно и зрительское guilty pleasure, и признак хорошего вкуса. Его надо знать, о нем будут говорить, его будут цитировать и чаще будут хвалить, даже если разгадка детектива окажется ровно такой простой, какой от балды (и насмотренности различными вампирскими фильмами) предложила я в начале текста. Да, «Вампиры средней полосы» не так заметно продвигают киноиндустрию вперед так, как это делает Джеймс Кэмерон. Ну так второй сезон и выходит не через 13 лет, а 13 декабря.