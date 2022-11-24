«Честный развод 2»: Рецензия Киноафиши

Наверное, нет такой пары, которая не переживала бы кризис скольких-то там лет. Но когда твой муж — стремительно взлетевшая звезда стендапа, а ты — его менеджер, достаточно и года, чтобы «лодка вашей любви» дала течь. Так начинается история Гены и Миланы во второй главе «Честного развода».

Понятно, что ситуация не самая типичная: не у всех звезд их активности контролируют супруги. Но таким рабочим тандемом сценаристы исключили из уравнения сюжетной коллизии одну неизвестную — измену. У Гены и Миланы, на первый взгляд, все хорошо. Это кино подернуто финансовым спокойствием (не путать с роскошью). Следовательно, никаких проблем, кроме внутренних, личностных, у пары нет. И не получится ни на что отвлечься. Хочешь сохранить отношения — придется сесть, поговорить и разобраться. Ну или сбежать в Челябинск, как и поступает Милана, чтобы пустой от одежды шкаф стал для зарвавшегося Гены тем самым набатом, который прозвонит: пора спасать семью.

Зачем об этом так подробно писать? Чтобы заранее предупредить публику: «Честный развод — 2» интонационно совершенно новое кино.

Если первый фильм был ориентирован на простой, народный такой юмор и его вместо мотора двигала безбашенность героини Агаты Муцениеце, во втором она меняется решимостью с персонажем Александра Робака, а на смену шуткам приходит лирика.

Честный развод 2

Нет, вы не подумайте, шутки тоже будут. Но поскольку акцент сместился на ранимую, хоть и по-прежнему умеющую зажечь Милану, «Честный развод» словно стал мягче, трогательнее. А заботе, в которой ее по-своему, немного неуклюже, купает дядя Гена, можно только позавидовать.

Перестанем ходить вокруг да около. В результате ссоры Гена узнает, что Милана, оказывается, всегда мечтала петь. Но что-то пошло не так, и теперь у нее наравне с сильной мечтой такая же боязнь сцены и публичных выступлений. Самое время по-доброму отомстить любимой женщине, решает Гена, и бросает все свои силы не на новый концерт, а на борьбу с комплексами Милы. Проще говоря, развести ее на песню.

Честный развод 2

Сменившийся режиссер, Олег Асадулин, не стал ломать структуру роуд-муви, заложенную в первой части. Но поворотные события все же перенес в недвижимые эпизоды. Потому что мы все неплохо поем в машине себе под нос. А чтобы показать рождение новой звезды, нужна публика. И интересно наблюдать, как в полуторачасовое кино постановщик умудрился логично вместить все ключевые этапы становления певицы. Да, немного ускоренно, да, сказочно. Но ведь и дело происходит под Новый год. Как же без элемента чуда?

И так же ненавязчиво Асадулин сумел добавить в развлекательное кино важный социальный элемент. Посередине пути пара встречает суетливого директора детского дома в исполнении Ольги Тумайкиной. И будь вы на месте Милы и Гены, вы бы тоже не смогли ей отказать. Не назидательно и без надрыва зрителям демонстрируют, как можно поделиться своим праздником с кем-то, у кого в жизни меньше радостей. А заодно показывают, что в хорошем браке люди мыслят в одном направлении.

Честный развод 2

Что же до музыки, то за саундтрек в «Честном разводе — 2» отвечает DJ Грув. Но он сразу подчеркнул: фирменную песню Миланы написал кто-то другой. Что не мешает ей звучать как потенциальному хиту.