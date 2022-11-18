«Сексуальная жизнь студенток»: Рецензия Киноафиши

Второй сезон сериала снова погружает нас в жизнь четырех студенток престижного колледжа Эссекса и соседок по общежитию Кимберли, Уитни, Лейтон и Белы, которые всегда находят приключения себе на голову.

Сериал «Сексуальная жизнь студенток» 2021 года сняла режиссер и актриса из «Офиса» Минди Кейлинг, подарившая нам очаровательное подростковое комедийное шоу «Я никогда не…». Ее последний проект представляет собой обаятельное драмеди о сестринстве, исследовании собственной сексуальности и учебе в колледже. Сериал одновременно напоминает норвежский «Стыд» (только про студентов) и новую версию «Девочек» – культового шоу Лины Данэм, в котором молодые женщины наконец получили право быть собой, а не соответствовать идеальной глянцевой картинке, что до сих пор является нормой для некоторых популярных сериалов.

Сексуальная жизнь студенток

«Сексуальная жизнь студенток» собрала героинь с яркими личностями. Бела – очень активная и оптимистичная, хочет успеть все и сразу – и в проектах, и в личной жизни. Наивная и стеснительная Кимберли, которую играет старшая сестра Тимоти Шаламе Полин, – из небогатой семьи, но она очень упертая и мечтает получить образование, поэтому подрабатывает в кафе, чтобы платить за учебу. Решительная футболистка Уитни поскорее хочет стать независимой и поступает в колледж, чтобы сбежать от гиперопекающей матери-сенатора и быть поближе к своему бойфренду-тренеру. Высокомерная и избалованная (на первый взгляд), но очень нежная и чувствительная внутри Лейтон поступила в колледж, чтобы учиться с подругами из своего городка, но те ее отвергли. Четыре героини-соседки быстро нашли общий язык и стали настоящими сестрами.

Сексуальная жизнь студенток

Первый сезон сериала Минди Кейлинг посвящает зрителя в горести и радости студенческой жизни – от зажигательных танцев до утра до сложных экзаменов. Правда, четыре подруги вовсе не одержимы учебой, а ищут и проявляют себя, ходят на вечеринки, меняют партнеров, влюбляются и разочаровываются. «Сексуальная жизнь студенток» – очень прогрессивный женский сериал, в котором помимо остроумных шуток про бывших и неловких ситуаций в отношениях есть феминистский посыл. Например, в первом сезоне много говорят про необходимость активного согласия и отстаивания личных границ, объясняют, что виктимблейминг и попытки как-то оправдать харассмент и сексуализированное насилие фактически приравнивает вас к человеку, совершившему его.

Сексуальная жизнь студенток

Сериал призывает не стесняться своей неопытности или, наоборот, того, что вы не хотите серьезных отношений. «Сексуальная жизнь студенток» – максимально толерантный и поддерживающий женщин сериал, который очень комфортно смотреть. В отличие от тех же «Девочек», драмы в нем значительно меньше, а почти все напряженные ситуации разрешаются в пользу героинь, чего, конечно, в обычной жизни не бывает, но так хочется, чтобы все абьюзеры в конечном счете получали по заслугам.

Второй сезон начинается сразу после Дня благодарения – Кимберли, Уитни, Лейтон и Бела возвращаются в кампус, но сталкиваются с неожиданной проблемой: девушек не хотят видеть на вечеринках из-за неприятной ситуации с тестами, которой завершился первый сезон. Героини попытаются снова влиться в тусовку и заслужить доверие однокурсников.

Сексуальная жизнь студенток

Если первый сезон «Сексуальной жизни студенток» – это вводный курс в феминизм, то второй скорее направлен на раскрытие личностей героинь. В продолжении Кейлинг больше внимания уделяет внутренним переживаниям девушек. Лейтон пытается разобраться в своих чувствах, Уитни – преодолеть страхи, Бела тратит все свои силы на то, чтобы запустить крутой женский комедийный журнал, а Кимберли работает в нескольких местах, чтобы оплатить учебу.

Во втором сезоне стало намного больше взаимной поддержки, дружба таких разных по темпераменту и социальному положению героинь стала еще крепче, а их умение слушать друг друга просто выше всяких похвал. Постельных сцен и откровенных диалогов тоже прибавилось, но они очень лаконично вписаны в повествование и позволяют студенткам разобраться в своих желаниях и сексуальных предпочтениях. Второй сезон обращается не только к женской повестке, но и осуждает «привилегии белых», к которым совершенно спокойно прибегают преподаватели колледжа.

Сексуальная жизнь студенток

Второй сезон, как и первый, получился очень ностальгическим – при просмотре вы наверняка вспомните студенческие годы и во многих ситуациях узнаете себя 18-19-летних. Сериал смотрится на одном дыхании благодаря умению режиссера легко и даже с юмором говорить на серьезные темы.