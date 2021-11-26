«Моя большая тайна»: Рецензия Киноафиши

Не знаю, как вы, а я даже по работе не успеваю смотреть все сериалы мира. Поэтому не стоит ожидать сравнений нового сериала Okko с широко известной в своих кругах испанской «Элитой». Это было бы просто нечестно. Хотя одно сравнение все же оставлю: испанский сериал разместился на Netflix и собирает международную аудиторию, потому что играет на довольно понятном каждому международном поле социального неравенства. Ровно этим же может заниматься «Моя большая тайна». Но о ней зрителям только предстоит узнать.

Действие остросюжетной драмы разворачивается на… острове Русский. Оп, какой поворот! Много фильмов назовете родом оттуда? Международная дипломатическая академия стран АТЭС, которая готовит специалистов разных направлений, но в первую очередь – отменных прожигателей жизни. Кучка первосортных сволочей, которых, вопреки расхожему мнению о современной молодежи, все же интересует секс, вещества разной степени глючности и то, что они понимают под рок-н-роллом. Ну и успех. Хотя, думаю, его тоже можно отнести к веществам. Студентка Соня Кимаева из «простой семьи» возвращается из Кореи в родное общежитие, чтобы продолжить обучение, а заодно расследовать самоубийство лучшей подруги Кати на выпускном вечере. Ведь оказывается, за 3 месяца ее отсутствия в общаге завелся тролль: анонимный автор блога «Твоя большая тайна» публикует отрывки из дневника Кати и намекает на то, что амбициозная во всех смыслах девушка не могла покончить с собой. Ну и примешивает к этому откровенные истории про студентов и преподавателей. Следствие начинается.

Хотя все это – больше слова из пресс-релиза и синопсиса. Первая серия едва ли блещет детективной составляющей. Это скорее нормально-отчаянная попытка затравленной студентки разобраться, что за хрень тут творится. Самоубийство подруги вышибает из-под ног Сони и без того хрупкую почву: их отношения, судя по флешбекам, тянут на дружбу с элементами обожествления. И это первое, на что стоит обратить внимание в этом сериале. Все взаимоотношения здесь утрированно травматичны. Обязательно есть тот, кто паразитирует на другом, пусть это и прикрывается дружбой, любовью, выгодой. Чтобы описать примерно всех в этой общаге, достаточно обратиться к чуть более легкому «Сексуальному просвещению» и фешн-компании под руководством красотки Руби. Тоже карикатура, но вызывает чуть меньше отвращения. Потому что над этим можно посмеяться. Пары и компании в «Моей большой тайне» отталкивают, потому что страшно признаться, что такие отношения существуют вообще. И уж тем более, что они - вроде как норма, раз их так подробно раскрывают в сериале. Ну не могли же сценаристы все это придумать, правда?

Моя большая тайна

Такой же гротескной, но под стать всей истории, выглядит и Соня в исполнении главного кинооткрытия этого года, Кристины Кучеренко. Если и смотреть «Мою большую тайну», то ради нее. Потому что эта актриса одним только взглядом прожигает дыру в экране. Невероятно хрупкая внешне, на выходе из общажной комнаты она демонстрирует ту степень моральной силы, о которой, наверное, мечтает каждый затравленный зверь в большом коллективе. Но проявляет и понятную человеческую эмоцию, стоит ей оказаться наедине с собой. Маленький спойлер: в декабре вас ждет еще один сериал с ее участием, и, просто поверьте, она там совершенно другая. Хотя фирменный знак Кучеренко – колючесть – думаю, в ближайшее время будут эксплуатировать все кому не лень.

Из-за обилия персонажей, хоть их всех и представят подробно на допросе после самоубийства, сложно после первой серии направить свои симпатии в какую-либо сторону (хотя стоит отметить, что персонаж Ивана Макаревича именно тут претендует на звание «хорошего парня»). Но зато довольно легко запомнить визуальный стиль «Моей большой тайны», потому что он взрывает глаза своей неоновостью и современностью. Здесь все мерцает. Режиссер Никита Грамматиков четко уловил бешеный темп смены интересов и распространения информации в этом молодом мире, его любовь присыпать все брутальное блестками и розовыми пони и его замкнутость на себе. Наушники для персонажей тут обязательнее одежды. Это мир эгоцентристов в буквальном смысле. Абсолютный противовес любому фильму о строительстве коммунизма и поднятии целины, где герой в итоге понимал все прелести жизни в коллективе. После «Моей большой тайны» совершенно точно не захочется ни в какое общежитие и даже в хостел.

Моя большая тайна

Триллер-составляющую «Тайна» отрабатывает по полной: под подозрением к концу первой серии будут ходить все. Да-да, даже Соня, которая предстает жертвой всех этих баловней судьбы, выглядит подозрительно. Но, кажется, чтобы угадать, кто всех убил, в случае с этим сериалом нужен не ум, а интуиция. И в этом плане понятно, почему некоторые уже сравнили «МБТ» с «Твин Пикс». Ведь до Боба можно было дойти, только отключив рациональное мышление. Так и тут: надо лишь допустить самые безумные теории, причем понабрать их можно из уже просмотренных раньше сериалов, и пустить их в свободное плавание. Одна из них точно в финале пристанет к берегу.

Назвать «Мою большую тайну» сверхоригинальной нельзя. Но сериалу можно как в плюс, так и в минус записать его совершенную оторванность от сермяжной российской реальности. Кто-то пишет: «опять наши пытаются снять как на Западе», а кто-то скажет (и я в том числе), что наши «учатся делать международный продукт». Об этом заявляют и локация, и какое-то нетипичное лицо главной героини, и сюжеты, которые, кажется, сами герои фильма, а не сценаристы, моделируют по западному лекалу. Ведь они тоже насмотрелись. Поэтому их жизни кажутся карикатурой, а диалоги – перепиской в мессенджере. Но тем интереснее посмотреть хотя бы серию номер 2. А вдруг там, наконец, нас пустят в голову к этим инопланетянам по имени «Современная молодежь в кино».