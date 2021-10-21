«Учености плоды»: Рецензия Киноафиши

У каждого Пушкин свой. Для кого-то это «Евгений Онегин». Для кого-то – «Капитанская дочка». А для Сергея Безрукова Пушкин – это его всё. И для Игоря Угольникова тоже. В прокат аж с двумя премьерами вышел фильм «Учёности плоды» об оккупированном Михайловском и о правнучке Шиллера, которая любила поэта Пушкина и спасала его музей. И если вы соберётесь смотреть это кино «на сложных щах», то мой вам совет: не надо так.

В 1944 году в село Михайловское Псковской области, которое давно уже находится под немцами, приезжает фрау Мария Шиллер. Потомок великого немецкого поэта оказывается почитателем и знатоком поэта русского. Она берёт шефство над домом-музеем Пушкина, водит познавательные экскурсии, рассказывая, что Пушкин – ментальный наследник немецкой поэзии. А в лесу засели партизаны. А по селу ходят полицаи из местных. И живёт в Михайловском такой простой рукастый мужчина Сергей Трофимов, который волей случая начинает работать в музее «левшой»: чинить всё, что придётся. Из такого расклада и складывается сюжет ленты «Учёности плоды».

Фильм основан на реальных событиях, и Игорь Угольников, режиссёр, сценарист, продюсер и исполнитель одной из главных ролей, со сцены сказал, что спорить с ним на съёмочной площадке было позволено только военно-историческому консультанту. Но историческая достоверность растворяется в кинематографическом сиропе, который разливается по экрану. Перед нами, безусловно, фильм о героизме и о наших корнях, только снятый как будто Вуди Алленом, у которого вторым режиссёром выступил Уэс Андерсон. Назвать это плюсом сложно, точно так же, как и восхищаться стихами Пушкина, которые звучат на ломанном русском. Но и нельзя не обратить на это внимание.

Учености плоды

Михайловское в «Учёности плодах» – некий экзальтированный мир, а все живущие в нём – это персонажи с большой буквы. Они не карикатурны, но очень нарочиты, как будто сошли с театральных подмостков, причём тех же времён, в которые разворачивается действие фильма. Это фантазия, которую сложно соотнести с реальностью, но из которой действительно удобно делать выводы. Здесь даже массовые сцены столкновения партизан с немцами поставлены по идеальной хореографии и без лишней крови. Вот усталый сухой вояка решает закурить на привале, на радиопередатчике включается ария Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин», и под слова: «Что день грядущий мне готовит» – начинается расстрел партизан в рапиде. При этом мы лишь догадываемся, что кто-то погиб. Ни крови, ни уж тем более внутренних органов в этом фильме не встретить. Так что можно показывать детям.

Но для картины о военном времени именно войны здесь очень мало. Всё внимание сосредоточено на том, как выживал и был спасён музей Пушкина. И тут режиссёр Угольников, опираясь на реальные события, идёт по пути мифотворчества. Когда мы говорим о Пушкине, принято говорить о нём возвышенно. Но когда у тебя в руках целая киностудия, возвышенность можно продемонстрировать. В исключительно сочных и ярких красках, залитых солнцем просторах, играющих на витринах в музее лучах солнца, толстой пшеничной косе простой русской бабы Анисьи, которой противопоставлена холодная и холёная, но не менее поэтичная красота немки Шиллер… Это очень картинный мир, который изначально выглядит как чьё-то хорошо продуманное воспоминание. Минимальный уровень жестокости и максимальный уровень лиричной, не очень жизнеспособной романтики – в таких эмоциональных условиях развивается история.

Сергей Безруков играет роль местного народного умельца со сложной судьбой Сергея Трофимова. Он досаждает всем, потому что не выбрал сторону и живёт сам по себе. Он и в музей-то идёт работать, чтобы быть в сохранности от преследования местным полицаем Юпатовым. Но, разумеется, контуженный в годы революции, заикающийся, нагловатый мужик оказывается натурой тонко чувствующей. И если вы надеялись, что Сергей Витальевич не прочитает с экрана ни одной пушкинской строчки, спешу вас разуверить в этом. Но любопытно, как он его читает. Актёр старательно играет простачка и заику, да ещё и малограмотного, и его декламирование такое же как будто неловкое. А поскольку к моменту, когда из уст Безрукова польётся поэзия, фрау Шиллер уже несколько раз попросит героя Игоря Угольникова не читать стихи (по причине, что он это делает как-то слишком просто), невольно возникает вопрос: а чем этот-то лучше? Но, понятно же, что он лучше тем, что она попросту в него уже немного влюблена… Так что стихи тут как последняя капля, а не как основа «долго и счастливо».

Учености плоды

Сказать, что это какое-то новое актёрское проявление Безрукова, нельзя. Но крайне любопытно наблюдать за ним в сцене массового расстрела цыган, если держать в памяти его недавнюю роль начальника Соловецкого лагеря особого назначения Фёдора Эйхманиса. Израненная душа против монстра – вот это диапазон. Куда любопытнее получился персонаж у Игоря Угольникова. Реального директора музея Пушкина Антипова до сих пор не оправдали и обвиняют в коллаборационизме. В фильме Кузьма Афанасьев – стопроцентное оправдание поведения, которое принято считать антигероическим. И будучи не самым разноплановым актёром, Игорь Угольников точно понимает, что вот тут его фирменные черты и повадки очень помогут в правдоподобном создании образа. Юркий, робкий, угодливый, но вместе с тем с очень мощным внутренним стержнем человек в военное время, конечно, слыл врагом народа, раз варил кашу для немецкой фрау. Но в мирное время его можно назвать героем, потому что, переступив через моральные принципы, он спасал один из самых главных домов-музеев страны.

«Учёности плоды», нарочно или нет, тычут нас, российских зрителей, носом в один из наших главных недостатков: мы не замечаем, как плюём в собственный колодец, но стоит в него плюнуть соседу, как внезапно оказывается, что мы лютые патриоты. Пушкин – наше всё, но кто из нас процитирует хотя бы одно его стихотворение от начала и до конца? Или перечислит циклы? Или вспомнит, что тот писал и прозу в том числе? Для большинства из нас этот поэт, как и для немцев в фильме, – русский (то есть недочеловек) мыслитель, да к тому же с африканскими корнями. Про его дуэль, похождения и эфиопские корни мы помним больше, чем про его произведения. Но так им гордимся, так гордимся....

И вот именно этот парадокс воплотился в фигуре Кузьмы Афанасьева, которого время от времени не понимает даже его жена (подзабытая массовым кино актриса Анастасия Мельникова). Она не понимает, ради чего прислуживать немцам, хотя тоже любит Пушкина и музей. Так откуда возьмётся тогда понимание у местных жителей, которые молятся на засевших в лесу партизан под предводительством Фёдора Бондарчука? А стихи, большую часть фильма звучащие на русском с немецким акцентом, страшно раздражают ухо, чтобы в конце захотелось воскликнуть: «Эй, это наш поэт, и мы его читаем!»

Учености плоды

И тут же хочется добавить: «… и выворачиваем, как нам это удобно». Пожалуй, самой пугающей сюжетной линией фильма является линия Вани, сына командира партизанского отряда. Фанатичный маленький вояка с наслаждением вонзает в сердца убитых фрицев нож и пришпиливает им переписанные из «Пушкина» цитаты о свободе, народовластии и человечности. То есть, когда нам это удобно, великим русским поэтом можно убивать?

Спасают ли эти заложенные смыслы саму картину? Едва ли. Ведь к тому моменту, когда зритель до них дойдёт, с большой вероятностью он будет уже раздражён этой странной театральщиной с заламыванием рук и хождением по полям под лирические мелодии. Романтическая линия банальна и предсказуема, пожалуй, как и остальные. Фильм, который вроде собирается говорить на сложные, неоднозначные темы, собран из популярных шаблонов. И если бы не его действительно непривычная визуализация, стиль повествования, писать о нём было бы попросту нечего. Настасью Кербенген, австрийскую баронессу с берлинским немецким и русской театральной школой, которая исполнила роль фрау Шиллер, разумеется, все называют открытием. Только вот она невероятно похожа на Светлану Иванову (разве что не ростом), а понять её актёрский диапазон из такой весьма нарочитой роли очень сложно. Ну это как судить о Милене Радулович только по фильму «Балканский рубеж».

«Учёности плоды» – фильм любопытный. В конце концов, он рассказывает действительно не самую популярную историю. Ведь, кроме Пушкина, у нас принято восхищаться подвигом Александра Матросова. А в Михайловском какие амбразуры? Но вот смотреть его без предварительного настроя, что это не суровая военная драма, а нечто иное, в непривычном жанровом и стилистическом решении, каким был, например, недавний «Красный призрак», не стоит. Лучше сначала почитать рецензии.