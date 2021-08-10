«Ночь страха. Противостояние»: Рецензия Киноафиши

Жизнь Коры превратилась в сплошную рутину, состоящую из раздражающей работы и одиноких посиделок дома. Кажется, из этого замкнутого круга просто нет выхода, если бы не случайная автомобильная авария. Девушка приходит в себя уже в больнице, но прикованной наручниками к больничной койке. Правда, это лишь начало потрясений, ведь с последних воспоминаний Коры прошло уже 10 лет, и этот промежуток просто стерся из ее памяти. Теперь за ней начинает вестись охота не только полицейскими, но и группой в страшных масках, приказы которым отдает таинственный лидер Хайд. Все ответы скрываются в воспоминаниях, и, только разобравшись в них, Кора может вернуть свою жизнь.

Дальше все окажется еще запутаннее, чем выглядит на первый взгляд. Прошлое будет постоянно пересекаться с настоящим, а повествование превратится в запутанный клубок из постоянных сюжетных поворотов, заставляющих еще больше сомневаться в увиденном. Все моментально обрастает множеством догадок и предположений, ответы на которые можно будет получить лишь в финале. «Ночь страха. Противостояние» делает большую ставку на необычную подачу истории, заводя нас в глубины лабиринта сознания. Главное, не обращать внимание на постеры и название, намекающие на связь или схожесть фильма с франшизой «Судная ночь». Общее можно отыскать разве что в масках и жестокости.

Ночь страха. Противостояние

Сама история практически не стоит на месте. Даже вступление однообразной жизни Коры занимает считанные минуты. Потом двигаться вперед девушку вынуждают страшные преследователи и постоянные открытия, дающие лишь новые подсказки. Динамики добавляет и пугающее прошлое, которое пытается нагнать мало о чем догадывающуюся главную героиню. Выбранный темп позволяет сгладить сюжетные пробелы. В постоянном движении и страхе за свою жизнь на анализ происходящего безумия просто не остается времени.

Еще одной важной деталью становится визуальное исполнение. Перед нами очень мрачный и дискомфортный триллер с фильтрами изображения, имитирующими старую пленку, полную артефактов. Большую часть времени нас ждут очень темные места, освещенные бледными цветными лампами. Вместе с музыкой это помогает создать тревожную атмосферу и постоянно держит в напряжении. Практически любое место не позволяет чувствовать себя в безопасности. Важной деталью также становятся разнообразные маски преследователей Коры. Они имеют разнообразный и запоминающийся дизайн, отлично выполняя свою задачу — напугать и запомниться. При этом они не выглядят очередной безумной деталью грима, а превращаются в визитную карточку персонажей и даже отражают их характер.

В этом стремительном забеге из больницы к разгадкам прошлого режиссер и сценарист Даллас Бёрджесс все равно оставляет место для сомнений. Не бойтесь, нас не вернут к началу и не разбудят героиню, все это время находившуюся во сне или коме. О финале тяжело размышлять без спойлеров. Просто стоит приготовиться к тому, что ответы здесь дадут лишь на самые главные вопросы. Часть придется искать самостоятельно, возвращаясь к разбросанным в истории деталям. Хотя сложно ожидать чего-то иного от картины, в которой завязка строится вокруг амнезии главной героини.

Ночь страха. Противостояние

«Ночь страха. Противостояние» — бюджетный триллер, которому удается создать дискомфортную атмосферу благодаря своему визуальному ряду и истории, полной загадок. Картина заигрывает с ретро-атмосферой и периодически напоминает дешевые хорроры из прошлого. Главное, остерегаться спойлеров и сравнений, ведь даже малые из них способны подпортить общее впечатление.

Картина понравится поклонникам триллеров с неожиданным сюжетом и атмосферных ретро-хорроров.