«Господин Дьявол»: Рецензия Киноафиши

1952 год. Фурио Моменте (Габриэль Ло Джудиче), молодой и неопытный чиновник министерства юстиции отправляется на свое первое ответственное задание. Мужчина должен прибыть в регион Венето, чтобы расследовать дело подростка Карло, которое осложнено религиозной подоплекой преступления. Карло безжалостно убил своего сверстника Эмилио, оправдывая содеянное тем, что его жертва не иначе, чем дьявол и ничего другого тот сделать в этой ситуации не мог. Фурио необходимо разобраться в составе преступления и выяснить, что произошло в Венето на самом деле, поскольку под ударом из-за потенциально резонансного судебного процесса окажется политическая партия христианских демократов крайне чувствительная к любым общественным волнениям в вопросах церкви. Читая в дороге показания Карло, Моменте проникается сомнением: все ли так однозначно в этой истории и не появился ли перед мальчиком, в самом деле, дьявол в человеческом обличии. Чиновник окончательно перестает понимать, где выдумка, а где реальность. Прибыв под псевдонимом, его положение быстро раскрывают и отступать Фурио оказывается некуда, ничего не остается кроме как попытаться дойти до конца и узнать, что на самом деле произошло между Карло и Эмилио.

Господин Дьявол

Новый фильм классика Пупи Авати это редкая возможность увидеть как традиции старой итальянской школы адаптировались к цифровым камерам и кинопроизводству в наши дни. Формально «Господин Дьявол» позиционируется как очередная история об Омене, но это не совсем так. Авати действительно знает чем и как напугать зрителя, работая не со скримерами и прочими хитростями, которыми сейчас активно пользуются в жанре, а куда более радикально — уже в первой сцене полу-человек полу-зверь нападает на младенца. Авати нет нужды утаивать что-либо, он без смущения показывает полный крови рот монстра. В кадре никого не разрывают на части, но сцена придумана так, что воображение «додумывает» скрытое. Утвердив в сознании зрителя, что «Господин» лишен каких-либо художественных компромиссов, постановщик остается предельно натуралистичен в отображении жизни, нравов и прочих тонкостей в повседневности провинциального городка. Дотошно проработав гнетущий провинциальный быт Карло, Авати переходит к «страху иррациональному». В физической реальности происходят смерти естественным образом. Тогда как Карло слышит голос, который шепчет ему угрозы и признается в том, что настоящий виновник мора — это он. Где тут быль, а где правда?

Господин Дьявол

Фильм Авати не так прост, как кажется. Зафиксированная реальность, которую выдают за действительность, это всего-лишь рассказ Карло, история в истории. Действительность в понимании режиссера погранична и жанр позволяет играть со зрителем вплоть до финала, переставляя акценты. Так, Эмилио, мальчик-зверь, кажется демоном из-за своего физического недуга, его руки покрыты шерстью, он смотрит на мир диким взглядом, а в его улыбке заметны кабаньи клыки. Качественный пластический грим настолько правдоподобен, что это пугает куда больше шума над потолком и прочих радостей современного хоррора. Моменте классический лирический герой из европейского жанрового кино семидесятых, наблюдатель, который не очень понимает, что происходит с ним и единственный раз проявив храбрость, он совершает свою главную ошибку. Авати избегает вопросов экзорцизма, да и его фильм не об этом. Титульный «Господин дьявол», это про зверя внутри, про подлость толкающую к греху, про перверсии и прочие запретные удовольствия, которыми тешились многие герои в фильме Авати, из-за чего лишний раз приходилось страдать. «Господин дьявол» — картина, возможно, не самая выдающаяся в фильмографии Авати, но оседающая после просмотра в сознании целой вереницей образов, пусть тридцать лет назад Пупи и был режиссером не первого эшелона в итальянском кино, сейчас взгляд и таких мастеров на вес золота.

Антон Фомочкин