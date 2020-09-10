«Сделано в Италии»: Рецензия Киноафиши

Джек (Майкл Ричардсон) — успешный арт-куратор. Современное искусство для него не только страсть, но и ремесло, приносящее хорошие деньги. Очередную успешную выставку омрачает ситуация в личной жизни: брак уже очевидно не спасти, некогда счастливая возлюбленная требует продать купленную вместе галерею. Джеку ничего не остается, кроме как пообещать раздобыть необходимую для выкупа ее доли сумму денег и отправиться к своему отцу (Лиам Нисон), художнику-затворнику, который уже давным-давно ничего не пишет. Решением проблемы должна стать продажа родового дома в Италии, ранее принадлежавшего покойной матери Джека. С этим местом связано немало драм, но молодого человека это не сильно беспокоит, а вот его отца ввергает в глубокую тоску. Дом находится в страшном упадке: двери выбиты, на кухне обитает агрессивный енот, столы и стулья покрылись метровым слоем пыли. Постепенно жизнь на новом месте завлекает своим размеренным ритмом, вокруг оказываются сплошь приятные люди, на горизонте появляется девушка, отец, кажется, вот-вот найдет новое вдохновение. Джек оказывается перед дилеммой.

Сделано в Италии

Забавно, что в своем режиссерском дебюте актер Джеймс Д’Арси («Облачный атлас», «Дюнкерк») намеренно идет в оппозицию по отношению к некоторым из британцев — своих коллег по цеху. Которые, также осваивая новую для себя роль постановщика, выбирали мотивы сложных, напряженных взаимоотношений между героями в традиции реализма (как, например, Пэдди Консидайн в «Тираннозавре»). Фильм Д’Арси выглядит как оммаж «Хорошему году» Ридли Скотта. У одного — Франция, Прованс, у другого — Италия, Тоскана. И там, и там вопрос амбиций идет вразрез с корневым пониманием семейных ценностей и значимости воспоминаний. Постепенно полный решимости продать свое поместье герой оседает, нежится в лучах теплого солнца и понимает, что не все так просто и ясно, как кажется в тусклом и сером Лондоне. Восприятие столицы у Скотта и Д’Арси примерно одинаковое: оба разделяют пространство своих картин на лучезарный юг, полный простора, и пасмурный, тесный город, в который не очень хочется возвращаться. Аппетит приходит во время еды, потому пресловутый «вкус жизни» по Д’Арси синонимичен гастрономическим изыскам: чем больше Джек углубляется в локальную кухню, тем сильнее влюбляется, недаром объект воздыханий — владелица ресторана.

Сделано в Италии

Подобное сходство могло бы раздражать, но Д’Арси органично пользуется фактурой Италии. Его дебют лишен претензий, настолько искренне разыгрывает он полную шаблонов историю про единение отца и сына после категоричного неприятия, влюбленность в девушку с непростым характером и прочие обстоятельства, свойственные жанру. Нисон, кажется, и сам рад освободиться от амплуа избавителя мира от всякого рода подонков, потому с блеском в глазах изображает творческие муки и шутит. Там, где мастерства исполнителей хватает, Д’Арси не приходится придумывать никаких мелодраматических сверхзадач, а актерам достаточно многозначительных переглядок, чтобы передать нерв диалога. Там, где Д’Арси чувствует свою уязвимость, он начинает проговаривать мотивы персонажей вслух («у меня дочь, она для меня все»).

Сделано в Италии

«Сделано в Италии» из тех драмеди-путешествий, открыток из зеленой долины, где у всех все должно быть хорошо, и зрителям зачастую хочется только сопереживать драмам героев по одной простой причине. Ведь если существует столь идеалистическая Тоскана, полная радушных людей, где на ужин непременно вкусная паста, а солнце неизменно греет, то хочется, чтобы в таком мире жили соответствующе счастливо и проблемы на экране (раз уж в жизни все не так просто) решались сами собой.

Антон Фомочкин