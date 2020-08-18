«Вечность между нами»: Рецензия Киноафиши

Череду летних премьер в этом году пополнила лента, явно нацеленная на подростков. Как, очевидно, принято считать среди голливудских режиссеров, школьники — аудитория нетребовательная и не в меру романтичная. Им главное, чтобы сюжет был понятен, а лица актеров — симпатичны. С этим у фильма как раз проблем нет.

История проста и понятна: 16-летняя Райли готовится после окончания школы поступить в престижный колледж по завету богатых родителей, пока ее менее удачливый бойфренд Крис чинит байки у себя в гараже и перебивается случайными заработками. Однажды пара попадает в аварию — прямо посреди серьезной ссоры — и Крис погибает. Убитая горем Райли погружается в депрессию, но ненадолго: мертвый бойфренд возвращается к ней с того света в виде привидения.

Вечность между нами

На фоне вполне успешного возрождения романтической комедии крупные киностудии начали постепенно возвращать в арсенал мистические мелодрамы, популярный в начале 90-х жанр. Мораль этих фильмов обычно сводилась к одному и тому же: настоящая любовь побеждает смерть. Последним относительно прибыльным проектом, снятым в этом жанре, были пресловутые «Сумерки» Стефани Майер, где любовь в буквальном смысле заткнула за пояс смерть: главная героиня превратилась в вампира, чтобы навсегда остаться вместе со своим возлюбленным (звучит довольно жутко, если подумать).

В случае с «Вечностью между нами», увы, все более прозаично: Райли начинает общаться с умершим Крисом, у которого, по всей видимости, остались какие-то незаконченные дела на этом свете. Иначе зачем ему оставаться? Проблема в том, что проникнуться чувствами героев как-то особо не получается: предыстория их большой и великой любви была показана вскользь — в виде монтажных склеек в самом начале фильма. В связи с этим при виде страдающей героини зритель в лучшем случае испытывает пренебрежительное сочувствие, которое обычно ощущаешь при виде случайного прохожего, оступившегося на бордюре.

Вечность между нами

В момент долгожданного воссоединения Райли и Криса история тоже начинает спотыкаться, будто не знает, что дальше-то делать со своими героями. И тогда в силу вступают сразу две комплементарные линии: разгоревшийся на фоне трагедии классовый конфликт между богатой семьей Райли и бедной матерью Криса, а также моральная дилемма главной героини, которая сидела за неисправной машиной и писала сообщение в момент аварии. По изначальной задумке авторов, эти линии должны были набросать мяса на основной скелет фильма, но по сути они приходят из ниоткуда и уходят в никуда, лишь заполняя сюжетные пустоты и добавляя хронометраж.

Первая кинематографическая ассоциация, которая возникает при просмотре «Вечности между нами», это, конечно же, «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур. Только здесь все акценты расставлены куда более грамотно: параллельная сюжетная линия была практически самостоятельной детективной частью, которая обостряла общий трагизм истории, придавая ей тонкий и болезненный надлом. Благодаря чувственной сцене в самом начале главные герои вызывали эмпатию и располагали к себе, а их краткое и эфемерное воссоединение в финале стало самым мощным и волнующим моментом фильма. В «Вечности между нами» момент, который должен был ознаменовать катарсис, происходит где-то в середине и сразу же теряется в общей пучине событий. Таким образом, авторы не только растеряли его важный эмоциональный потенциал, но и создали себе дополнительный сюжетный блок, ведь с героями нужно что-то делать.

Вечность между нами

Не в меру пресная завязка в итоге разрешается в какую-то метафизику без малейшего намека на экзистенциальную сторону происходящего: они не могут быть вместе, потому что это противоречит законам мироздания, параграфу третьему, пункту четвертому, а не потому что он по сути — сгусток эктоплазмы и отпечаток человеческого сознания.

«Вечность между нами» очевидно проигрывает любым другим фильмам подобного жанра: здесь нет эмоционального накала или увлекательного сюжета, главные герои с блеклым бэкграундом не вызывают интереса. Но за неимением иных вариантов картина вполне себе может помочь скоротать одинокий вечер.

Оля Смолина