«Дитя тьмы»: Рецензия Киноафиши

Мать-оторва сбежала, оставив запертыми в доме двух дочерей. Когда полицейские выломали двери, младшая уже была мертва, старшую спасли и отдали на воспитание в другую семью. Спустя годы старшеклассница Саманта все еще считает себя «кукушонком» и мечтает сбежать из чужого гнезда. Мачеха своими наставительными разговорами «быть семьей - это тяжелый труд», только укрепляет девочку в её сомнениях. Одна радость - младшая сводная сестра, почти родная душа. Но только однажды Саманта, «канадская Алёнушка», игнорирует единственную обязанность - забывает забрать сестрёнку из школы - и девочка пропадает по дороге домой.

Спустя три дня она возвращается, ничего не помня, и это только начало неприятностей. Саманта начинает подозревать, что маленькую Оливию подменили. Из леса вернулось существо из древних легенд, опасный и кровожадный «лощиныш», а настоящая девочка все еще томится в плену у неведомых тварей. Взрослые не верят Саманте, а друзья и местные сумасшедшие, всегда подозревавшие, что в лесу живёт кто-то древний и недобрый, оказываются под ударом.

«Дитя тьмы»

Фильмы ужасов про «страшных» детей всегда были следствием двух радикально противоположных трендов в современном искусстве - социального, либо психологического. В первом случае зритель получал утешительный сказочный ответ на дежурный набор бытовых страхов: дети - это плохо, потому что зима близко, они съедят все наши запасы, отнимут нашу молодость; а вдруг они совсем и не наши дети, жена наверняка переспала с соседом, теща-сектантка хочет вырастить Антихриста, в аптечке кончились презервативы. Психологический тренд наоборот игнорирует паранойю. Для его последователей истории про «страшных» детей - прекрасный повод, чтобы еще глубже препарировать все скрытые болячки семейной жизни и человеческой души. Дети, как говорили древние, это наше зеркало, иногда кривое.

Сказки про фей-подменышей пришедшие к нам из глубокого средневековья, в этом смысле настоящее золото. Бесконечное поле для интерпретаций. Совсем недавно в российском прокате можно было посмотреть ирландский фильм ужасов «Другой», который рассказывал схожий сюжет через призму домашнего насилия и страха женщины перед его повторением. Героиня фильма начинала догадываться, что сына подменили лишь после того, как начинала искать в поведении ребёнка манеры и ужимки его папаши, его «тёмное» наследие.

«Дитя тьмы»

В фильме «Дитя тьмы» совершенно иной ракурс. Страшная сказка Джереми Латтера - про так называемый «синдром самозванца». Первую половину фильма «подмёнышем» в истории выступает главная героиня. Оказавшись в чужой семье, девушка, а вместе с ней и все зрители, считывают от окружающих только болезненные подтверждения её собственного кукушачьего статуса. Саманта даже не пытается навести контакт с отчимом, держит в жесткой френдзоне влюбленного одноклассника. Единственное исключение - сводная сестра, но и здесь сестринская любовь работает через целый забор защитных механизмов. В какой-то момент эти механизмы ломаются, защита сыпется, и героиня вдруг начинает подозревать, что кукушонок в этом доме вовсе не она. И только потом сублимация схлынет, а рептильный мозг откроет глаза и подскажет, что одному кукушонку куда проще найти общий язык с другим кукушонком.

Несомненный успех картины, где все взрослые всего лишь статисты, в молодых актрисах. Сыгравшая Саманту обаятельная юная канадка Джессика Маклеод получила за свою роль несколько главных призов на престижных жанровых фестивалях уровня Fantasporto. Еще лучше обстоит карьера у её «младшей сестры» 15-летней Ханны Чирэми, которую вы могли видеть в качестве молодой версии Энн Хатауэй в фильме «Моя девушка-монстр», а также в роли дочери главной героини сериала «Ван Хельсинг». Находить молодые таланты режиссер Джереми Латтер умеет. «Дитя тьмы» - его полнометражный дебют, но за плечами канадского сказочника уже почти десяток короткометражных историй. Почти все - про детей и на тонкой грани между серьезными историями взросления и городским фэнтези. В сказке «Брат Горда» в обычной семье рождается монстр и его старший брат, понимая, что родители его боятся, решает самостоятельно отвести братишку в Страну Монстров. В сказке «Джоанна заводит друга» маленькая фанатка Лавкрафта и Эдгара По делает себе робота в отцовском гараже. В самой новой сказке «Обитель Гильтруды», с которой Латтер совсем недавно ездил в Канны, сверстница Джоанны 15 лет ждет родителей, которые застряли в другом измерении. Бесконечные канадские дети с тёмной стороны – тренд сезона.

Феликс Зилич