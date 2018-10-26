«Репродукция»: Рецензия Киноафиши

Дорогая, я клонировал нашу семью

Уилл Фостер (Киану Ривз) пропадает на работе, дни и ночи он проводит в лаборатории BIONYNE, пытаясь осуществить «перенос» сознания человека на принципиально другой носитель. Из мозга донора он извлекает необходимые ему данные и загружает их в «мозг» андроида. По идее, в механическом теле должен очнуться человек, или у робота пробудится самосознание. В общем, Уилл играет в бога и свято верит, что идет по правильному пути, ведь он едва ли не протаптывает дорогу к бессмертию. Вот только похвастаться внушительными успехами в профессии Уилл не может, результаты его экспериментов весьма сомнительны. Тем не менее это ученого не останавливает: когда в автокатастрофе погибают его жена и дети, Уилл решает применить все свои наработки и даже больше – сделать шаг вперед и перенести сознание не в механическое тело, а в клонированное.

Кадр из фильма «Репродукция»

В «Репродукции» Джеффри Начманоффа собрана охапка вопросов, которые уже по отдельности представляют собой нетривиальную тему для исследования, среди них проблема соотношения сознания и тела, сходства и различия интеллекта искусственного и человеческого, а также этическая проблематика, так или иначе связанная с клонированием. Как и в «Превосходстве» Уолли Пфистера, Уилл Фостер «копирует» и переносит сознание на принципиально иной субстрат. Правда, технология копирования в фильмах все-таки не одна и та же. Если у Пфистера следили за импульсами мозга, то «Репродукция» предпочитает рисовать нейрокарты с помощью агрегата, весьма странного по виду и способу воздействия. Копированием сознания и загрузкой полученных данных в другое тело промышлял во «Вне/себя» и Тарсем Сингх. Однако «Репродукция» переносит сознание в тело клона, не имеющего своих воспоминаний и жизненного опыта, Сингх же мучился с накладкой одного сознания на другое и к клонированию в его фильме не прибегали.

Кадр из фильма «Репродукция»

Кстати, то, как в «Репродукции» используют технологии по переносу сознания, обескураживает. Начманофф копирует сознание, как ноутбук сохраняет документ Word на флэшку – быстро и без особых энергозатрат со стороны пользователя. А потом с такой же легкостью манипулирует воспоминаниями и ассоциативными связями, словно человек, его переживания, внутренний мир, душа и т.п. уже давно перестали быть потемками, и их можно прочитать и перекодировать при помощи компьютерной программы. Такое отношение к личности делает «Репродукцию» отчасти поверхностной и превращает массу вопросов, звучащих в ленте, в пресловутые «галочки» в духе «сделано-сказано-не пропустили». По большому счету, вся сложность соотношения мозга и сознания, личности и ее идентичности при копировании сознания у Начманоффа теряют проблематичность. «Репродукция» не видит ничего особенного там, где у исследователей и кинематографистов голова идет кругом от вариативности решений и не/осуществимости их проверки. К тому же создателям фильма лишь в редких случаях удается уйти от топорных сюжетных ходов и показать на экране человеческие переживания, а не произносить, как по бумажке, вопросы, ответы на которые в «Репродукции» даются без желания оговаривать очевидные нюансы и цепь проблем, что тянется за ними.

Кадр из фильма «Репродукция»

И все же при поверхностном подходе к клонированию, переносу сознания на разные носители и неловких поворотах сюжета в фильме Джеффри Начманоффа есть один любопытный момент. То, что в sci-fi лентах вызывает дрожь и чувство дискомфорта, потому что мы сталкиваемся с чем-то непривычным, но вполне представимым в будущем, «Репродукция» показывает как нечто не столь уж удивительное, почти само собой разумеющееся. Этот фильм не ставит под вопрос технологии, а рвется их применить в качестве средства против боли и одиночества. Дрейк Доримус проделывал подобное в фильме «Зои», когда говорил о любви к синтетику как о возможном способе стать счастливым. Другое дело, что Доримус артикулировал, что человеку потребуется время, чтобы привыкнуть к изменившейся жизни и принять ее (или не принять как в эпизоде «Я скоро вернусь» «Черного зеркала»), «Репродукция» же не пытается работать с оттенками и полутонами, многое упрощая.

Елена Громова

В российском прокате с 25 октября 2018 года

Расписание и покупки билетов на фильм «Репродукция»