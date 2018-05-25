«Затерянные во льдах»: Рецензия Киноафиши

Выжившие

Каннский кинофестиваль за все годы своего существования явил миру немало дебютантов, которые впоследствии стали одними из самых значимых фигур европейского и мирового кинематографа. После показа первой полнометражной картины Джо Пенна «Затерянные во льдах» хочется верить, что он окажется в их числе. До этого постановщик снимал исключительно короткомтражки, а на фестивале в рамках полуночных показов состоялась премьера его первого полнометражного фильма с участием Мадса Миккельсена, который явно выделяется среди других драм о выживании. О том, почему дебют Пенны нельзя обделить вниманием, читайте в нашей рецензии.

Кадр из фильма «Затерянные во льдах»

Потерпевший крушение посреди арктической пустыни пилот старательно очищает огромные буквы SOS на покрытой снегом земле. Затем он отправляется в самодельный пункт радиосвязи, где подаёт сигнал бедствия в течение специально отведённых на это минут. После этого мужчина проверяет свежий улов и принимается за трапезу, которая вот уже долгое время состоит из одной лишь рыбы. И так изо дня в день, до тех пор, пока над арктическими льдами не появляется вертолёт со спасательной бригадой. Но ему не удаётся совершить мягкую посадку, и из двух членов экипажа выживает лишь один – девушка, которая тяжело ранена и находится без сознания. Теперь их стало двое, и им предстоит отыскать путь к спасению. Перед нами не самое типичное survival movie, хотя бы потому что у главного героя здесь нет никакого бэкграунда – мы практически не имеем представления о том, кто он и что оставил позади. Уже было снято немало фильмов о борьбе человека за выживание, в которых нам давали очень подробный портрет персонажа, наделявший смыслом его путешествие. Леонардо ДиКаприо в «Выжившем» жаждал отмщения, Джеймс Франко в фильме «127 часов» цеплялся за воспоминания, а героиня Сандры Буллок в «Гравитации» показала, что человек стремится выжить даже тогда, когда у него ничего не осталось. В «Затерянных во льдах» всё это не имело бы значения, потому что перед нами два цельных и самодостаточных явления – человек и природа. Большего знать и не надо.

Кадр со съёмок фильма «Затерянные во льдах»

Несмотря на отсутствие дорогостоящих спецэффектов и экшена (в том смысле, в котором мы привыкли его понимать), а также в целом очень размеренное повествование и немногословность, фильм получился захватывающим и местами куда более напряжённым, чем тот же «Выживший». Особенно мощной вышла сцена с медведем, которая, безусловно, уделывает Иньяритту (в отличие от Лео, Мадс столкнулся с медведем настоящим, а не компьютерным). Натурализм так и пропитывает экран, позволяя полностью погрузиться в лоно матери природы – такой холодной, спонтанной и беспощадной. И на этом фоне разворачивается история об истинном одиночестве, столкновение с которым неизбежно для каждого. Но автор отнюдь не говорит нам, что его необходимо принять, напротив, он делится простой и важной мудростью о том, что настоящее спасение заключается не в собственной безопасности, а в том, чтобы заботиться о ком-то.

Кадр из фильма «Затерянные во льдах»

Но всё-таки главная причина посмотреть «Затерянные во льдах» – это Мадс Миккельсен, выдающий свой самый проникновенный актёрский перформанс, в котором с одинаковым успехом чередуется спокойствие, страх, радость, гнев и уязвимость. Он выстраивает мощнейшую эмоциональную связь со зрителем, которую не разорвать на протяжении всего сюжета. Ну а в конце вам также предстоит самостоятельно решить, какой финал ждёт главного героя, так как Джо Пенна оставил его открытым, тем самым вновь шагнув за рамки жанра и давая окончательную возможность понять, влюбляться в его творение или нет. Олеся Трошина

Кадр из фильма «Затерянные во льдах»

Расписание и покупка билетов на фильм «Затерянные во льдах»