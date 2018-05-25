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Киноафиша Рецензии «Затерянные во льдах»: Рецензия Киноафиши

«Затерянные во льдах»: Рецензия Киноафиши

25 мая 2018 00:00
«Затерянные во льдах»: Рецензия Киноафиши
Выжившие

Каннский кинофестиваль за все годы своего существования явил миру немало дебютантов, которые впоследствии стали одними из самых значимых фигур европейского и мирового кинематографа. После показа первой полнометражной картины Джо Пенна «Затерянные во льдах» хочется верить, что он окажется в их числе. До этого постановщик снимал исключительно короткомтражки, а на фестивале в рамках полуночных показов состоялась премьера его первого полнометражного фильма с участием Мадса Миккельсена, который явно выделяется среди других драм о выживании. О том, почему дебют Пенны нельзя обделить вниманием, читайте в нашей рецензии.

Кадр из фильма «Затерянные во льдах»
Кадр из фильма «Затерянные во льдах»

Потерпевший крушение посреди арктической пустыни пилот старательно очищает огромные буквы SOS на покрытой снегом земле. Затем он отправляется в самодельный пункт радиосвязи, где подаёт сигнал бедствия в течение специально отведённых на это минут. После этого мужчина проверяет свежий улов и принимается за трапезу, которая вот уже долгое время состоит из одной лишь рыбы. И так изо дня в день, до тех пор, пока над арктическими льдами не появляется вертолёт со спасательной бригадой. Но ему не удаётся совершить мягкую посадку, и из двух членов экипажа выживает лишь один – девушка, которая тяжело ранена и находится без сознания. Теперь их стало двое, и им предстоит отыскать путь к спасению. Перед нами не самое типичное survival movie, хотя бы потому что у главного героя здесь нет никакого бэкграунда – мы практически не имеем представления о том, кто он и что оставил позади. Уже было снято немало фильмов о борьбе человека за выживание, в которых нам давали очень подробный портрет персонажа, наделявший смыслом его путешествие. Леонардо ДиКаприо в «Выжившем» жаждал отмщения, Джеймс Франко в фильме «127 часов» цеплялся за воспоминания, а героиня Сандры Буллок в «Гравитации» показала, что человек стремится выжить даже тогда, когда у него ничего не осталось. В «Затерянных во льдах» всё это не имело бы значения, потому что перед нами два цельных и самодостаточных явления – человек и природа. Большего знать и не надо.

Кадр со съёмок фильма «Затерянные во льдах»
Кадр со съёмок фильма «Затерянные во льдах»

Несмотря на отсутствие дорогостоящих спецэффектов и экшена (в том смысле, в котором мы привыкли его понимать), а также в целом очень размеренное повествование и немногословность, фильм получился захватывающим и местами куда более напряжённым, чем тот же «Выживший». Особенно мощной вышла сцена с медведем, которая, безусловно, уделывает Иньяритту (в отличие от Лео, Мадс столкнулся с медведем настоящим, а не компьютерным). Натурализм так и пропитывает экран, позволяя полностью погрузиться в лоно матери природы – такой холодной, спонтанной и беспощадной. И на этом фоне разворачивается история об истинном одиночестве, столкновение с которым неизбежно для каждого. Но автор отнюдь не говорит нам, что его необходимо принять, напротив, он делится простой и важной мудростью о том, что настоящее спасение заключается не в собственной безопасности, а в том, чтобы заботиться о ком-то.

Кадр из фильма «Затерянные во льдах»
Кадр из фильма «Затерянные во льдах»

Но всё-таки главная причина посмотреть «Затерянные во льдах» – это Мадс Миккельсен, выдающий свой самый проникновенный актёрский перформанс, в котором с одинаковым успехом чередуется спокойствие, страх, радость, гнев и уязвимость. Он выстраивает мощнейшую эмоциональную связь со зрителем, которую не разорвать на протяжении всего сюжета. Ну а в конце вам также предстоит самостоятельно решить, какой финал ждёт главного героя, так как Джо Пенна оставил его открытым, тем самым вновь шагнув за рамки жанра и давая окончательную возможность понять, влюбляться в его творение или нет. Олеся Трошина

Кадр из фильма «Затерянные во льдах»

Расписание и покупка билетов на фильм «Затерянные во льдах»

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