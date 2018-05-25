«Садко»: Рецензия Киноафиши

Не прекрасный и не принц

Ругать мультфильм «Садко» ещё недавно казалось таким же неуместным действием, как просить котёнка перестать лежать на клавиатуре. Если бы не новость, которая была опубликована во всех профильных (и не только) изданиях 23 мая. «Министерство культуры не выдало «Распрекрасному принцу» прокатное удостоверение. Американский анимационный фильм проиграл в конкурентной борьбе за дату отечественному полнометражному мультфильму «Садко», - пишет «Бюллетень кинопрокатчика». И сразу пробуждается к российской анимации недюжий интерес. Только совсем иного толка, чем тот, на который рассчитывали прокатчики. Такое впечатление, что два ребёнка, оставшись без присмотра родителей в песочнице, отлупили друг друга лопаточками. В итоге одному больно, другому должно быть стыдно, а вместе всем обидно.

Кадр из мультфильма «Садко»

«Садко» - очередное постмодернистское высказывание на тему русских былин. Из этого мультфильма дети узнают лишь три ключевых факта об описанном сказителями герое: Садко жил в Новгороде, играл на гуслях и побывал в подводном царстве. Всё остальное - выдумка современных сценаристов. Или компиляция всего того, что этих сценаристов цепляло в мультфильмах в детстве. Как бы там ни было, простой крестьянский сын Садко попадает во дворец к князю, своей игрой влюбляет в себя молодую княжну, бежит от насильной свадьбы с ней, в погоне угоняет корабль, случайно топит его и оказывается в Морском царстве, где тоже есть свой правитель с дочкой, но у него, в отличие от князя Новгородского, довольно серьёзные проблемы при дворе, а значит придётся Садко из героя мультфильма стать настоящим героем.

Кадр из мультфильма «Садко»

«Садко», несмотря на ярко выраженную мелодраматическую линию, откровенно детский мультфильм. Это понятно по структуре его повествования. Вся история рассказана на бегу, в постоянном движении и бесперебойном экшене. Например, за первые 20 минут, когда Садко ещё находится на земле, все только и делают, что гоняются друг за другом и дубасят. Впечатление, что мы «Том и Джерри» смотрим, а не анимационную былину. Но детям весело. Им все эти псевдоостроумные монологи ни к чему, они на уровне физическом догадаются, кто тут хороший, а кто плохой.

Кадр из мультфильма «Садко»

Мультфильм в принципе оставляет после себя впечатление, что главное в нём - набор событий, а не анимация. Вода, распадающаяся под веслом, на кубики - это посильнее «Фауста» Гёте. «Садко» кажется недоделанным, как будто его нарисовали, поставили на рендер, а потом срочно - прокат! И процесс просчёта графики был прерван в районе 60%. И это не придирка, это то, что бросится в глаза любому зрителю: ноги, которые как будто приподняты над землей, лицо Морской ведьмы, похожее на набросок, а не на законченный рисунок, отсутствие фона на крупном плане Садко, не говоря уже о его кубической причёске, стойкости которой позавидует сама Мирей Матье.

Кадр из мультфильма «Садко»

При таком раскладе не получается оценить остроумие сценаристов и похвалить их за прекрасное знание анимационной классики, которую они щедро нацитировали. Хочется продолжить критиковать и назвать это плагиатом. Хотя понятно, что это эхолатическая злость. Сложно избежать в изображении подводного царства отсылок к «Русалочке» Диснея. Хотя делать главную героиню, подводную принцессу, рыжей было совсем не обязательно. И выдавать ей смешную маленькую рыбку-помощника тоже как-то… слишком знакомо. Ловкость и смекалку герои позаимствовали у «Аладдина», равно как и попугая, то ли Спиридона, то ли Яшу. Это не потому, что я не помню, а потому что создатели не дают зрителям шанса зафиксировать, какое имя исходное. Вот с Садко всё понятно, с ним только одна шутка-оговорка сочинилась. Которую так и эксплуатировали до конца мультфильма. Но "плагиативнее" всего выглядит музыкальный номер в самом начале картины. Визуальная и композиционная копирка проходки дружины во дворец со знаменитого номера «Ох, рано встаёт охрана». Даже тенор тот противный попытались так же изобразить.

Кадр из мультфильма «Садко»

Финальный и самый обидный аккорд - неудачная музыка в «Садко», мультфильме про музыканта. Эклектичный набор мелодий из фолка, поп-музыки, рэпа и лирики в духе «Би-2» явно не рассчитан на ту же аудиторию, что сюжет. Слова разбираются с трудом, а музыка не запоминается. Кажется, как и та самая вода под веслом, мультфильм грозится рассыпаться на составляющие. Хотя в нём есть интересные и современные мысли. Это и попытка поговорить с детьми о любви: с мурашками или по договору. Это и борьба с ксенофобией. И одобрение модной сейчас феминизации кино. Но всё это не имеет никакого значения для зрителей, которые просто не сойдутся с «Садко» мурашками.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 24 мая 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Садко»