«Профайл»: Рецензия Киноафиши

Лев, котики и Калашников

Вербовщик оказался таким обаятельным парнем, что Эми растерялась. Хотя, конечно, вся эта затея ей и раньше не очень нравилась. Но с главным редактором не поспоришь: сказано было Эми собирать информацию о вербовке девушек в Сирию – пришлось подчиниться. Тем более что с каждым годом жертв становилось все больше: интернет пестрел рассказами о несовершеннолетних дурочках, попавших в банды боевиков. Но как выйти на этих вербовщиков? Недолго думая, Эми устроила ловлю на живца: завела новенький аккаунт в сети, назвалась новообращенной мусульманкой и стала постить на странице провокационные видео. Результат не заставил ждать себя долго. В личку постучался гривастый лев (точнее, некто с гривастым зверем на аватарке). Он слал ей котиков, фотографии своей мамы, хвастался Калашом… А вскоре выяснилось, что он прекрасен, как молодой Мефистофель…

Кадр из фильма «Профайл»

«Если бы человеку 20-го века показали то, как мы живем, ему бы наша жизнь показалась скучной, – сказал Тимур Бекмамбетов, представляя свой фильм «Profile» на 40-м Московском Международном фестивале. – Потому что каждый из нас по несколько часов в день «общается» с гаджетами. И со стороны может показаться, что в такие моменты с нами ничего не происходит: ну, сидим мы, уткнувшись в экран, и что? Но на самом деле, в виртуальном мире страстей не меньше, чем у Шекспира. И нам хотелось показать это». Правда, чтобы зафиксировать и передать новую реальность, Тимуру Бекмамбетову пришлось разрабатывать новый киноязык. Имя ему – screenlife.

Режиссер и актеры фильма «Профайл»

И думаю, что вы с этим киноязыком немного знакомы. В 2015-м в прокат вышел фильм «Убрать из друзей» – первая ласточка из целой серии проектов. «Профайл» – ласточка вторая. И серьезный скачок вперед. Вот бы никогда не подумала, что разглядывать два часа подряд огромный экран чужого компьютера может быть так интересно! Но, во-первых, дает знать о себе тяга к подглядыванию (а она притаилась внутри каждого, уж поверьте). А во-вторых, при всей кажущейся простоте, драматургия фильма продумана безупречно. Ты читаешь переписку героев, следишь за тем, как они пудрят друг другу мозги, и вдруг понимаешь, что втягиваешься в их игру почти так же, как втягиваются они сами. Их отношения развиваются – начинаешь тянуться к этим странным персонажам и ты сам…

Кадр из фильма «Профайл»

Помимо этого, «Профайл» актуален как по форме, так и по содержанию. Наши гаджеты – это отражение дня сегодняшнего (и нас самих); и спорить тут как-то даже бессмысленно. Не додумайся до такой стилистики Бекмамбетов, ее «изобрел» бы кто-то другой. Что же касается темы… Да, кому-то она может показаться далекой, но, на самом деле, она злободневна как никогда. И дело не только в Сирии. Мы все почему-то уверены, что обманывают только глупеньких – а нас, умненьких, никто облапошить не сможет. И что зло не может быть привлекательным. И что веселый парень, засыпающий свою девушку прикольными смайликами, никогда не сможет ее ударить. А когда реальность вдруг бьет нас обухом по башке (или по какому-то другому месту) – мы удивляемся.

Режиссер фильма «Профайл»

Так что «Профайл» можно даже рассматривать и как фильм-предостережение. Не только против «дружбы» с боевиками (хотя и это тоже: в Сирии очень много девушек, приехавших к мусульманским «мужьям» из Европы, и число их, в общем, растет). «Профайл» – это еще и «звоночек» для тех, кто забывает, что мир виртуала двулик, и что в интернете можно стать кем угодно. И спрятаться за любой маской. Хоть льва, хоть котика.

Вера Алёнушкина