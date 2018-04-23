«Миссис Хайд»: Рецензия Киноафиши

Занимательная физика

Вы знали, что во Франции снимают фантастику? Да не простую, а социальную. В основе, правда, шотландский готический роман, но это же мелочи. «Миссис Хайд» без единого плана с Эйфелевой башней представляет собой яркий образец современного французского авторского кино. Это когда нагромождение смыслов комкуется в бессмыслицу, от которой всё равно невозможно оторвать взгляда. И в главной роли обязательно Изабель Юппер.

Мадам Жекиль - робкая и неуверенная в себе учительница физики в обычной французской школе в обычном жилом квартале, который кажется таким знакомым, что даже не верится, что это Франция. Скорее Самара или Пермь. Её класс - стадо неуправляемых учеников, её убежище - школьная лаборатория. Но однажды эксперимент с токами выходит из-под контроля, и на свет рождается Миссис Хайд - энергичная, решительная и пожароопасная.

Кадр из фильма «Миссис Хайд»

Если задаться вопросом: о чём этот фильм, ответ на ум приходит сверхбанальный - каждый увидит в «Миссис Хайд» что-то своё. Точнее сама картина затрагивает все возможные острые темы подряд, а зритель уже выбирает, какая из этих тем больше волнует лично его. Страдаете от нашествия мигрантов в Европу? Тогда перекличка в районе 20-ой минуты фильма вызовет приступ гнева или истерического хохота. Переживаете, что не можете найти общий язык с поколением Z? Посмотрите на растерянную и бессильную героиню в начале, сравните её физическую хрупкость с гипертрофированной акселерацией её учеников. Своей точной игрой Юппер не ставит зрителей на место мадам Жекиль, она буквально запускает зрителей к себе под кожу. Но заодно и подсказывает способ наладить диалог. Разгневанные разросшейся в российских школах бюрократией учителя узнают, что их французские коллеги страдают ничуть не меньше. А модные тренды на толерантность, феминизацию и «реперизацию» кино здесь и вовсе доведены до границы, за которой начинается абсурд. И, кажется, это далеко не полный список того, что можно разглядеть в «Миссис Хайд».

Кадр из фильма «Миссис Хайд»

Разумеется, этот фильм - бенефис Изабель Юппер. Самая гуттаперчевая и востребованная актриса современной Франции как будто захотела поставить эксперимент над собой. Смыть красную помаду, показаться слабой и одновременно недосягаемо умной. Понятно, что этот образ она заимствует лишь на время, пока Миссис Хайд не вырвется наружу в отчаянном и мощно поставленном монологе. И если в начале фильма вам лишь покажется, что «Мисис Хайд» похожа на российскую «Училку», то во время этой триумфальной сцены станет понятно: эти картины вылеплены в одной песочнице.

Кадр из фильма «Миссис Хайд»

Ошибочно сравнивать раздвоение личности Юппер с тем, которое она сыграла 17 лет назад у Михаэля Ханеке. Это не двуличие «Пианистки». Мадам Жекиль/миссис Хайд напрочь лишены сексуальности. (Тут хочется поддаться всеобщим феминистским настроениям и заметить, что оператором на картине выступала женщина, Сесиль Бозон. И она не допустила бы никакого намёка на предыдущие работы актрисы, где та выступала объектом мужского внимания и даже насилия). И это чуть ли ни единственная тема, которой в фильме нет, если не считать пошлых шуток учеников. Однако крайне сложно согласиться, когда директор школы в исполнении Ромена Дюриса в лицо называет героиню Юппер невзрачной женщиной. К сожалению или к счастью, это чуть ли ни единственная роль, с которой актриса не в состоянии справиться. Как оказалось, чтобы стать невзрачной, стереть красную помаду не достаточно.

Кадр из фильма «Миссис Хайд»

Кстати, именно Ромен Дюрис, в противовес своей киноподчинённой, едва ли создаёт на экране что-то новое. Он доводит свою фирменную манерность до комизма, ориентация - начинающий хипстер в летах, и в итоге выглядит совсем не смешно. Даже странно, что когда-то, в ромкоме «Любовь на кончиках пальцев» он выглядел привлекательным мужчиной. Актёрскую оппозицию ему составляет начинающий актёр Адда Сенани. Та глина, которую для придания формы миссис Хайд должна обжечь. И выходит так, что для персонажа, что для актёра фильм становится суровой печью, после которой - либо стать полезным, либо разбиться.

Кадр из фильма «Миссис Хайд»

И это не художественное преувеличение. «Миссис Хайд» при всей своей вялости повествования, которая не предвещает ничего изумляющего, оказывается довольно жестоким кино. Жестокие шутки, жестокие высказывания, жестокие поступки. Понятно, что режиссёр и автор сценария Серж Бозон хотел встряхнуть публику (особенно, когда назвал свой фильм комедией), но по первому же кадру было ясно: ничем хорошим этот фильм не закончится. Как и понятно, что от фантастики в нём - лишь диковатые спецэффекты, которые превращают мадам Жекиль в миссис Хайд. Всё остальное, все метафоры, считываются настолько легко, что хочется сказать режиссёру: вам бы не мешало поучиться таланту двуличия у вашей же училки.

Кадр из фильма «Миссис Хайд»

«Миссис Хайд» относится к той категории фильмов, которые можно охарактеризовать одним словом - «странный». В нём вроде бы нет никаких необычных сюжетных ходов, но интересно, чем всё закончится. У него нет чёткой целевой аудитории, но свой собственный смысл здесь найдёт любой вдумчивый зритель. Нет даже чёткого ответа на вопрос: «А о чём это кино?», но после просмотра его хочется найти. И, кстати, это созвучно открытию, которе делает один из учеников Миссис Хайд, что думать, оказывается, интересно.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 26 апреля 2018 года Расписание и покупка билетов на фильм «Миссис Хайд»