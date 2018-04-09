«Вествуд: панк, икона, активист»: Рецензия Киноафиши

Брак, панк, экология и не только

Супруг Вивьен Вествуд Андреас Кронталер, устроившись в кресле перед камерой, говорит, что есть несколько Вивьен, и методично перечисляет лики своей любимой. Лорна Такер, режиссер документального фильма о его жене и одной из самых известных женщин-дизайнеров, кажется, с ним согласна. Однако ее согласие проявляется не в попытках реконструировать образ знаменитого модельера согласно тому, как ее видит Андреас, словно его точка зрения является единственно верной. Оно заявляет о себе в названии документальной ленты о дизайнере, в котором после фамилии женщины, прописавшейся в истории моды, уверенно ставится двоеточие и дается еще один список ипостасей главной героини фильма.

Кадр из фильма «Вествуд: панк, икона, активист»

К слову, в картине, и правда, есть фрагменты о зарождении панка, а Вивьен Вествуд представлена как икона мира моды и как неравнодушная к проблемам экологии активистка. Другое дело, что Такер, путешествуя по биографии дизайнера, не столько вырисовывает четкие портреты Вествуд как панка, иконы моды или активистки, сколько улавливает свойственный ей образ мышления. И в этом как раз и заключается главный нерв фильма. Ведь портрет каждого из заявленных в названии образов Вествуд больше похож на набросок, чем на полотно, где тщательно вырисовываются нюансы и передается игра света и тени. И это неудивительно – запихнуть всю жизнь отдельно взятого человека в хронометраж, не превышающий 90 минут, ‒ та еще задача. Очевидно, что многое будет упущено.

Кадр из фильма «Вествуд: панк, икона, активист»

Портретные наброски от Такер оживают и подчиняют себе внимание зрителя, когда Вивьен Вествуд делает удивительно откровенные и неожиданные замечания о том или ином эпизоде из своей жизни. Эти замечания выдают в ней человека чрезвычайно гибкого, способного посмотреть на себя с нескольких ракурсов, чтобы увидеть то, что некогда оставалось сокрытым. И не только увидеть, но попытаться жить по-другому в мире, который открылся ей с новой стороны. Так, модельер делится тем, как изменилось ее отношение к браку, панку, карьере в fashion-индустрии и экологии.

Кадр из фильма «Вествуд: панк, икона, активист»

Фильм Лорны Такер также предоставляет возможность «подсмотреть» за Вивьен Вествуд в процессе работы над новой коллекцией и увидеть, как существует ее бренд изнутри, как создаются дизайнерские наряды и проводится подготовка к fashion-шоу. Здесь стоит оговориться, что фильмы о модельерах нередко с удовольствием показывают закулисье модных показов и не только прогуливаются по офисам, но и рассматривают, например, как делается вышивка на тканях. Однако каждое такое путешествие отличается от всех других, и смотреть за работой Вивьен Вествуд не то же самое, что следить за созданием новых коллекций любого другого дизайнера.

Название

Мода многолика и в тоже же время зависима от ряда условий, так что модельеры могут сталкиваться со схожими проблемами, но решать их по-разному. Вивьен Вествуд в ленте Такер неоднократно подчеркивает, что бренд разросся настолько, что она уже не может контролировать его функционирование от и до. И это многое говорит не только о конкретном бренде, но и о самой fashion-индустрии, о том, как связано творчество и деньги и как тяжело отвоевывать собственное имя и право на выражение своей позиции у набирающего обороты бизнеса.

Кадр из фильма «Вествуд: панк, икона, активист»

«Вествуд: панк, икона, активист» дарит ценителям моды экскурсию по головному офису бренда знаменитого дизайнера, позволяет узнать из первых уст, что думает о своем жизненном пути сама модельер. И если экскурсия по офису Вествуд привлечет внимание в первую очередь интересующихся функционированием fashion-индустрии, то рассказ Вествуд о своей жизни вряд ли оставит равнодушным даже человека, чуждого моде. В ее комментариях дает о себе знать проницательность и решительность, здравый прагматизм и стремление оставаться собой в любых условиях.

Елена Громова

В российском прокате с 19 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Вествуд: панк, икона, активист»