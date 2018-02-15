«Муми-тролли. Зимняя сказка»: Рецензия Киноафиши

Муми-Тролль. Возрождение.

Как хочется, чтобы наши дети любили те же книги и те же мультфильмы, на которых росли мы сами. Но уже написан «Гарри Поттер» и снято «Холодное сердце». А такие герои, как муми-тролли, например, оказались незаслуженно забыты. Какому ребёнку сейчас интересно смотреть советскую кукольную странноватую анимацию 1978 года и переживать за безупречно доброго и вежливого Муми-тролля? Вернуть былую славу, и не просто российскую, а мировую, одному из классических сказочных героев взялись финские аниматоры. Ведь кому, как не соотечественникам Туве Янссон, рассказывать об уютном Муми-доме, сдержанном Муми-папе, хлопотливой Муми-маме, неусидчивой Малышке Мю и, конечно, волшебной зиме.

Кадр из мультфильма «Муми-тролли и Зимняя сказка»

«Муми-тролли и Зимняя сказка» - это целая россыпь традиций в анимационной обёртке. Для начала персонажи: все обитатели Мумидола максимально приближены к образам, которыми писательница украсила свои книги. «Самые некрасивые существа», как называла Муми-троллей сама Янссон, они не стремятся к визуальной привлекательности. Они очаровательны и почти осязаемо мягки. Это не метафора: мультфильм решён в формате современной комбинированной анимации, и почти все существа в нём - войлочные куклы. Для детей это, конечно, антирекомендация, но вы им не говорите раньше времени, и сами не заметите, как этот непривычный глазу мир затянет вас. А в неуклюжих и очаровательных попытках Муми-Тролля найти любимый рисунок на чердаке или выбраться из сугроба, они, безусловно, узнают себя.

Кадр из мультфильма «Муми-тролли и Зимняя сказка»

Во-вторых, это полноценный и честный разговор с детьми о семейных ценностях. Особенность сказок Янссон в том, что писательница не пытается умилять свою аудиторию или выжать из неё слезу (чем часто злоупотребляют на соседнем континенте). Она поощряет исследовательское любопытство Муми-Тролля, проказы Малышки Мю, даже добровольное одиночество Снусмумрика. И сценаристы «Зимней сказки» приняли самое правильно решение - оставили нетронутыми все эти рубленные и порой слишком прямолинейные диалоги. В итоге экранизация получилась буквальной, если не считать сокращения количества приключений Муми-Тролля в угоду хронометражу картины (например, здесь совсем нет Сниффа). Чтобы ваши собственные проказники без труда высидели этот мультфильм.

Кадр из мультфильма «Муми-тролли и Зимняя сказка»

А ещё это успешная попытка передать с экрана всю ту гамму эмоций, которые ребёнок испытывает во время своего первого осознанного Рождества или Нового Года. Терминология в данном случае не играет никакого значения. Трепет перед неизведанным, любопытство, глупые вопросы и искренний восторг от полученных ответов. 80 минут достаточно, чтобы пережить всё это.

Кадр из мультфильма «Муми-тролли и Зимняя сказка»

У «Зимней сказки», пожалуй, есть только один серьезный недостаток: она забрасывает в чужой сегодняшним детям мир без предупреждений и пояснений. Кто такие эти Муми-Тролли, почему несчастна Филифьонка, зачем нужно бояться Морру? Но не это ли отличный повод перед походом в кино рассказать своим детям о тех, кто был нашими героями в детстве, и раскрасить позаброшенный Мумидол современными красками?

Вероника Скурихина

В российском прокате с 15 февраля 2018 года

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