«Конверт»: Рецензия Киноафиши

Перевозчик смерти

По одной очень старой легенде, путешествует по земле русской загадочный конверт, который несет с собой чуму и смерть. Все, кто из любопытства открывают его, так и не доставив до получателя, умирают страшной смертью, а поблизости начинается мор. Так и передается смертельный конверт из рук в руки и однажды оказывается в современной Москве, в одном из миллионов офисов в центре. Секретарь находит его и отдает водителю Игорю, чтобы тот довез письмо указанному адресату. Парню очень не нравится, что его используют как курьера, поэтому он пытается избавиться от письма, но оно постоянно возвращается к нему. Оказавшись в полиции, он заручается поддержкой следователя УВД и пытается разыскать получателя конверта. Но, куда бы он ни приехал, везде получает лишь часть ответа на головоломку. Постепенно история складывается, а Игорь понимает, что совсем не случайно получил злосчастный конверт. Ведь «забота» письма - попадать только к тем, кто должен не только доставить его адресату, но и раскаяться в собственных деяниях и, возможно, получить «индульгенцию» на дальнейшую жизнь.

Кадр из фильма «Конверт»

В России ужастики со смыслом снимает лишь один человек – Олег Асадулин, да и они не во всем получаются. Но режиссер продолжает работу, старается и экспериментирует. Его последняя картина в этом жанре «Маршрут построен» во многом перекликается с «Конвертом». Главный герой – вылитый «Курьер из рая» Михаила Хлебородова, такой же отчаянный и ищущий правды. Кино, конечно, как бы от него ни открещивался Святослав Подгаевский, получилось абсолютно его. Здесь и фишки, и цветокоррекция, и актеры. Снова во всем виноват герой Игоря Хрипунова, да даже массовка – всё это зрители уже видели как в «Невесте», так и «Пиковой даме». А вот зачем здесь игра со временем и разбросанные по сюжету подсказки, которые суют прямо в лицо зрителям, сказать сложно.

Кадр из фильма «Конверт»

Визуально «Конверт» очень перекликается с картиной «Духless» Романа Прыгунова. Во всем остальном фильм получился слишком неоднозначным. Светлым и ярким в начале и все более темным и сумбурным к финалу, поэтому хронометраж, не достигший даже полутора часов, кажется жутко затянутым. Создатели сами в какой-то момент начинают путаться в том, что именно снимают: крови в кадре хватает, а толку никакого. Ближе к финалу герои неожиданно перестают изъясняться нормально, а какие-либо действия приостанавливаются. Зрителям остается, как это сейчас принято говорить, принять удобную позу и попытаться получить хоть какое-то удовольствие.

Кадр из фильма «Конверт»

Продюсерский проект «Конверт» - попытка сыграть сразу в несколько игр: пощекотать нервы и драматически верно наказать героев. Можно уже начинать загибать пальцы, считая, что получилось. Атмосферу нагонять наши кинематографисты научились, несколько сцен прямо вылитый «Сайлент Хилл». Звуки и музыку громкие и страшные писать вроде умеем, хотя, например, рэп в саундтреках можно было бы использовать и пореже. Изжил он себя, да и оправдывается его использование крайне редко. Времена группы «Умы Турман», записавшей песню для «Ночного дозора» с пересказом сюжета, давно канули в Лету. Москва хороша, узнаваема и красива, а вот со страхом проблемы – неумение пугать зрителей и создавать по-настоящему страшные истории и персонажей. А еще торопливость - базы своих ужастиков еще нет, а мы, дабы не отстать от западных коллег, спешим снимать что-то более сложное и неоднозначное. Так что «Конверт» получился эдаким драматическим Франкенштейном с проблемами, несостыковками и логическими дырами, зато с неожиданным актерским составом и парой идей, которые, хочется верить, кто-то подхватит и реализует с большим успехом.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 30 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Конверт»