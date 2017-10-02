«Ужин»: Рецензия Киноафиши

Клуб «Ужин»

Премьера фильма Орена Мувермана «Ужин» состоялась на Берлинском кинофестивале. Картина является уже не первой экранизацией одноимённого голландского романа Германа Коха, но первой американской версией. Изначально предполагалось, что адаптацией займётся Кейт Бланшетт, однако в итоге место режиссёра занял Муверман, до этого занимавший пост сценариста. Какой получилась его версия, читайте в нашей рецензии.

Кадр из фильма «Ужин»

Пол Ломан – неудавшийся писатель, который не просто преподаёт историю, а живёт в ней, постоянно погружаясь в мысли о войнах и их многочисленных жертвах, а также сходит с ума от того, что студентам это не интересно. С ума он сходит также в буквальном смысле, так как страдает от душевного заболевания, вот только уже долгое время Пол не принимает таблетки. Его брат Стэнли – известный политик, с которым он видится крайне редко. Но под вопросом оказывается будущее их сыновей, которые безжалостно сожгли бездомную женщину, спящую у банкомата, и выложили видео в интернет. И тогда Ломанам и их жёнам предстоит встретиться в элитном ресторане, чтобы решить, что делать дальше.

Кадр из фильма «Ужин»

Ты листаешь меню и видишь блюдо, состоящее из интригующего синопсиса в духе «Резни» и «Идеальных незнакомцев», щедро сдобренного именами таких известных актёров, как Ричард Гир, Стив Куган, Ребекка Холл и Лора Линни. Решив отведать его, ты подзываешь официанта и делаешь заказ. Но стоит притронуться к еде, как вся истина вылезает наружу. Ты пришёл вовсе не в отличный ресторан, где подают только лучшие блюда, а в обычную забегаловку, замаскированную красивыми интерьерами и ярко расписанными позициями в меню. А всё потому, что шеф-повар просто не сумел приготовить блюдо в соответствии с его рецептом.

Кадр из фильма «Ужин»

Вместо разговорной камерной драмы, в которой раскрываются сущности героев и исследуются актуальные проблемы общества, зрителю преподносят бессвязную смесь из флэшбеков, монологов ментально больного персонажа Стива Кугана, политического подтекста и бесконечных диалогов, перегружающих сюжет. Как и книга, фильм поделён на главы: аперитив, главное блюдо, десерт, дижестив и др. Однако данное деление никоим образом не влияет на развитие сюжета и расстановку акцентов на той или иной подтеме, особенно, если учесть нелинейное повествование картины.

Кадр из фильма «Ужин»

В идеале в «Ужине» должна быть исследована проблема того, на что готовы закрыть глаза и пойти родители ради защиты своих драгоценных детей. Однако в силу слабого сценария речь об этом заходить лишь под конец, когда ты уже досыта наелся нравоучительными диалогами, бессвязным повествованием и непривлекательным режиссёрским видением ситуации. Поэтому для вишенки на этом многослойном торте просто не остаётся места. Какой бы актуальной ни была затрагиваемая в фильме тема, её реализация не соответствует ожиданиям.

Кадр из фильма «Ужин»

Однако есть у картины и сильные стороны. Атмосфера хоть и не нагнетается с каждой сценой, а напряжение не нарастает, но они здесь присутствуют и играют на контрастах. От фильма так и веет изысканностью, которая внезапно сменяется жестокостью и мрачными сценами, пропитанными ядом. Безусловно, в ленте с таким актёрским составом сложно не отметить выдающуюся игру. Они достоверно воплощают на экране свои образы, создавая именно такое отношение к персонажам, которое должны.

Кадр из фильма «Ужин»

«Ужин» мог бы стать отличной театральной постановкой, и, чего лукавить, выдающимся кинематографическим произведением. Однако слабо выдержанная структура, тяжеловесность и бессвязность сыграли против. Смотреть фильм Мувермана можно в том случае, если вас это не пугает, и вы любите экстраординарные блюда и вкусовые эксперименты, сервируемые на ведущих мировых кинофестивалях.

Кадр из фильма «Ужин»

В российском прокате с 9 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ужин»

Трошина Олеся