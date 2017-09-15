«Клаустрофобия»: Рецензия Киноафиши

Когда не страшно и не смешно

Кристен решила, что подарить квест на день рождение Тайлера, своего молодого человека, – неплохая задумка! Новое, интересное развлечение для любителей пораскинуть мозгами вместе с друзьями наверняка придется ему по душе. Ребята быстро переходят от слов к делу и отправляются на квест, где им завязывают глаза и разделяют по комнатам. Отсчет начат, первая загадка загадана. Но с каждым новым шагом решать головоломки становится все труднее, а дом преподносит новые сюрпризы из-за которых большая часть не доживет до конца.

Кадр из фильма «Клаустрофобия»

Японская забава, уже давно испробованная как в США, так и в России, наконец-то раскачалась до такой степени, что попала на экраны кинотеатров. Уилл Верник и Ной Дорси решают создать что-то в духе классического фильма ужасов, но с новыми декорациями. Однако где-то прогадали, отчего «Клаустрофобия» мало того что получилась на натянутую троечку, так еще и релиз пришелся в не очень удачное время – сразу после «Квеста» и «Оно», из-за чего произведение заранее потеряло часть кассовых сборов.

Кадр из фильма «Клаустрофобия»

Зато рейтинг «R», столь любимый благодаря Логану и Дедпулу. Зато дебют и слабо опробованная в кинематографе тема квестов «выберись из комнаты», с надеждой на то, что новичку простят незначительные огрехи. Все бы ничего, но, при сравнении с выходящим в октябре «Домом призраков» данное произведение теряет всякое право на снисхождение, особенно благодаря «Оно», которое идет параллельно в кинотеатрах и, хоть и являясь, по сути, ремейком мини-сериала 1990 года. Однако Андрес Мускетти снял хотя бы действительно страшное кино, а не сплошной боди-хоррор с мало задействованным сюжетом и плохой игрой актеров. Последним, вероятно, тоже стоит простить их незначительные огрехи и страстное желание в минуты наивысшего, по мнению режиссера, напряжения воскликнуть «Не верю!». А ненавязчивая корреляция с «Пилой» отбрасывает по остаточному ощущению не к серии культовых фильмов ужасов, а к «Очень страшному кино». И ладно бы это была карикатура на все фильмы, что будут после: «Клаустрофобия» снята со вполне серьезными намерениями.

Кадр из фильма «Клаустрофобия»

Еще больше баллов снимается при сравнении с недавним «Квестом», где за основу сюжета взята та же канва. В «Клаустрофобии» действие выходит за пределы одной комнаты и полностью сконцентрировано на истории группы друзей, которые отчаянно пытаются выжить. На экране неизвестного мучителя они выглядят наверняка как подопытные крысы, отчаянно пытающиеся выгрызть себе путь наружу; на экране в кинотеатрах – как группа актеров, играющих под руководством режиссера, не удосужившегося задуматься о том, зачем люди снимают кино. У того же Дьюкса при всех недостатках «Квеста» и такого же ненавязчивого намека на продолжение удалось создать произведение достаточно многогранное, построенное не столько на наигранном страхе и треше, сколько на напряжении, которое создавало Пугало, шаг за шагом приближаясь к своим жертвам. Дополнительным бонусом является сплетение нескольких сюжетных линий, чего нет в «Клаустрофобии» при равном количестве задействованных персонажей. Если в августовском релизе есть хоть какой-то намек на драму и отдачу со стороны аудитории, то во втором случае фильм откровенно проходной и снятый предположительно для любителей данной интерактивной забавы.

Кадр из фильма «Клаустрофобия»

Если в том же «Оно» классический инструментарий оправдан литературным первоисточником, то в случае с «Квестом» такой оговорки нет; даже при тривиальности задействованных пугалок и ненавязчивой спекуляции на образе главного маленького героя, за которого невозможно не переживать, Мускетти удалось вдохнуть что-то новое, свежее в свое произведение. Верник же, возможно, ввиду своей неопытности или забывчивости, подумать о том, как удобоваримо перенести квесты на экран, забыл. Ситуацию усугубляет еще и «мама!», выходящая в один с «Клаустрофобией» день, да хотя бы та же самая «Мадам», которая затрагивает душу и вызывает эмоции без топорного хоррорного элемента.

Потапова Галина

Фильм в прокате с 14 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Клаустрофобия»