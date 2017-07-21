«Грейсфилд»: Рецензия Киноафиши

Йети, НЛО, воздушные шарики и не только

Мэт (Матье Рэтхи), Джессика (Кимберли Лаферрье) и близкие друзья супругов решили провести несколько дней в лесу, точнее, в шикарном доме с джакузи, заботливо предоставленном начальником Мэта своему сотруднику на безвозмездной основе, чтобы тот смог немного развеяться в компании друзей. Десять месяцев назад в аварии его жена потеряла ребенка, а сам он остался без глаза. Особняк босса расположен в глуши, вокруг дома мужчина расставил ловушки и скрытые камеры: он верит в существование Йети и мечтает поймать снежного человека. По дороге на дачу руководства молодые люди смеются над странностями начальника Мэта, но с наступлением ночи им становится уже не так весело.

Кадр из фильма «Грейсфилд»

Формально фильм Матье Рэтхи (режиссер, сценарист, продюсер и исполнитель главной роли) можно назвать хоррором. Некоторое время ему, и правда, удается пугать, и используемые приемы добиваются ожидаемого воздействия на зрителя. Но чем дальше, тем все больше в «Грейсфилде» появляется узнаваемых шаблонов, и их нагромождение вызывает несколько иной эффект. Хоррор перманентно изменяется, то подстраиваясь под фильмы о снежном человеке, похищающем собак и людей, то намекает на безумие начальника Мэта, то вводит в игру пришельцев. На этом Рэтхи не останавливается. В его фильме сходят с ума мобильные телефоны и записывают на видео происходящее, по кухне летает всякая утварь, воздушные шарики «путешествуют» по подвалам и кукурузным полям, а на телевизоре видны помехи и проступающие сквозь них таинственные символы. Плюс с братом Джессики (Алекс С. Нати) творится что-то неладное.

Кадр из фильма «Грейсфилд»

Все это приводит к тому, что хоррор «взламывается» изнутри и то, что, по идее, должно вызывать как минимум испуг, предстает безоружным и вполне забавным в своей едва скрываемой нелепости. Так на территорию «Грейсфилда» проникает комедийная составляющая, и она базируется не на метких или лобовых шутках, а на сумбурном жонглировании шаблонами и подчеркнуто очевидной «дальновидности» героев. Впрочем, нехватка предусмотрительности персонажей хорроров нередко служит отправной точкой для их приключений, у Рэтхи наивность Мэта и его друзей лишь допустимо нарочито выставляется на всеобщее обозрение.

Кадр из фильма «Грейсфилд»

В канву «Грейсфилда» вплетены и элементы семейной драмы. Но на психологическом состоянии героев режиссер предпочитает не задерживаться, не тратя лишнего времени на прорисовку портретов персонажей, явно отдавая предпочтение заигрываниям с жанром и трюкачеству. Found footage в его фильме приобретает достаточно любопытную модификацию. Мэт до отъезда в загородный дом мастерит протез глаза, в который вмонтирована камера из смартфона, т.е. происходящее в лесах Квебека зритель отчасти видит глазами главного героя. Но Рэтхи не выдерживает «Грейсфилд» исключительно в рамках видения от первого лица. В фильме много камер, чьи записи демонстрируются на экране: изображения с глаза Мэта чередуются с видео, заснятым его другом (Виктор Трелье), мобильными телефонами и камерами слежения. При этом такая комбинация не изматывает. Интересно, что идею «вживить» камеру в тело протагониста режиссеру продиктовали обстоятельства – маленький бюджет и 13 дней на съемки (несколько сцен, правда, были досняты впоследствии).

Кадр из фильма «Грейсфилд»

В фильме Матье Рэтхи с легкостью угадывается оммаж «Ведьме из Блэр», а инопланетяне внешне отдаленно напоминают омимимишенных ксеноморфов. «Грейсфилду» не приписать явных претензий на высоколобые замашки, изысканность и утонченно поданный месседж, но при всей его отстраненности от несчастья, случившегося в паре Мэтью и Джессики, посыл о важности семьи все же звучит в фильме достаточно разборчиво и не навязчиво, возможно, потому что упражнения с жанром у Рэтхи выходят на первый план.

Елена Громова

В российском прокате с 27 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Грейсфилд»