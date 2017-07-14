«Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты»: Рецензия Киноафиши

Без драмы, но с дымком

Это продолжение незатейливого китайского мультфильма 2013 года, в котором бунтует принцесса Лягушачьего Королевства. Тогда героиня, не захотев выходить замуж, сбежала из царского ложа и прикинулась парнем. Надев кепку и пририсовав смешные усики, она пустилась во все тяжкие – нашла друзей, любовь и спасла отцовскую монархию. Во второй части принцесса снова делает ноги, присоединившись к команде «лучших воинов». На этот раз их цель – найти магический артефакт, Хрустальную лягушку, от которой зависит благополучие всего лягушачьего народа. В той же кепке (но уже без усов) и с теми же ребятами героиня прокладывает нам очередное анимационное роуд-муви без драмы, но с дымком.

Кадр из фильма «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты»

Во главе этого отчаянного, если не самонадеянного, отряда – режиссеры Чан Гуанси и Пэн Фэй, сменившие авторов оригинала. С оптимизмом своих предшественников они продолжают фантазировать в рамках жанровых шаблонов, не предпринимая ни малейшей попытки переосмыслить работу и исправить какие-то ошибки. Сюжет, до крайности банальный и предсказуемый, утрирует множество историй про поиск волшебных предметов. В пути героев ждет десяток преодолимых препятствий, старательно создающих пульс повествования, однако ни на секунду не цепляющих зрительскую эмоцию. Логика, как и новаторство, также оказывается за бортом режиссерских интересов, так что не раз приходится мириться с необоснованными поступками несмышленых персонажей.

Кадр из фильма «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты»

Странной кажется игра в войнушку, вплетенная в детский мультфильм – активное использование пулеметов, гранатометов, бомб и боевых вертолетов заводит добрые морали совсем в другую сторону. Но самый большой вопрос в конце фильма – что в итоге должны были (и что сделали) герои, чтобы спасти Королевство? Потрогали артефакт? Складывается ощущение, что за экшном случайно потерялся смысл центрального действа… Непонятна также химия между принцессой и одним из участников отряда, отношения которых были завязаны еще в первой части. А большинство второстепенных героев просто пропадает по пути повествования и появляется лишь под занавес. Из-за всего этого работа отдает легкой ленцой и чистым равнодушием.

Да и за приключенческим азартом потерялось основное – драма, мораль, некий посыл для детской аудитории. Кроме шаблонного добра, зла, любви и ненависти мы не получили ничего, как будто это было действо ради действа. Робкие «жизнь дороже денег» или «смерть лучше бегства» выглядят лишь жанровой формальностью, побочностью художественного дуализма, в котором хорошие идут на все ради других, а плохие – ради себя. Скучно, даже для проходных историй.

Кадр из фильма «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты»

Глянцевая графика немного отсвечивает искусственностью, хотя в целом визуализация качественная. Общий вид королевства, тыквенного городка у ручья, ледяного храма Хрустальной лягушки детально прорисованы и вполне оригинальны. Также как и персонажи, каждый из которых получил свою уникальную внешность, одежду и поведенческую фишку. Правда, странновато смотрятся беззубые рты лягушек, которые при разговоре и улыбке обнажают голые розовые десны. Понятно, что это дань натурализму, но, например, в диснеевской картине «Принцесса и лягушка» этот немаловажный факт решили не обходить стороной…

Кадр из фильма «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты»

Мультфильм, очевидно, рассчитан только на нетребовательных шестилеток, для которых взрывающиеся шишки и бегающие в панике лягушки – захватывающее зрелище. Детям постарше прилизанная графика может отсвечивать в глаза, а фразы из серии «Как обозвался, так сам и назвался» резать ухо. Стоит ли говорить о взрослых, для которых «Принцесса-лягушка» будет скорее испытанием, если не пыткой, в которой худший бич – это предсказуемость. Такая работа подошла бы для многосерийного детского интертеймента по ТВ, которому оставляют чадо во имя 20-ти минут свободного времени, но не широкого экрана…

Инна Син

Фильм выходит в прокат 13 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты»