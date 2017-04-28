«Future Shorts. Потепление»: Рецензия Киноафиши

Short max pain

«Future Shorts. Потепление» — это 7 фильмов, созданных режиссерами со всех уголков планеты. Данный сборник позиционируют как срез мирового короткометражного искусства во всей его многогранности. Говорят, что это почти библейская притча или психотерапевтический сеанс гипноза. То ли искусство должно быть настолько сложным, чтобы невозможно было понять его суть и даже раздражаться от подачи, то ли этот сборник совсем неудачный. Но после его просмотра действительно хочется сходить на сеанс гипноза, чтобы забыть эти короткометражки. Но на вкус и цвет… Разбираемся в диссонансе «ожидание-реальность».

Кадр из фильма «Гнездо»

Гнездо орущего птенца

Синопсис: «Гнездо» - история о том, как быстро социальная гармония может разбиться в ситуации, когда люди оказываются выкинутыми на обочину.

По факту: Мать ругается с дочерью тинейджером и выгоняет ее из дома. Так начинается ужасный день для обеих женщин. Пока дочка крадет алкоголь и убегает от охраны, мать ругается со службой, требующей ее немедленного выселения. Очень-очень отдаленно эта лента напомнила «Я Дэниел Блейк», из-за бесконечно несправедливого поведения государственных служб с простыми бедными людьми. Эта игровая лента со вставками документально запечатленных митингов с плакатами «Уплотнение квартир приводит к нарушению психики» оставляет человека с мрачными мыслями и ощущением загнанности в угол. Прекрасный саундтрек дополняет уровень тлена.

Кадр из фильма «Импорт»

Импорт печенек

Синопсис: «Импорт» повествует о боснийской семье, которая получает разрешение на постоянное проживание в небольшой деревне в Нидерландах. Но когда они пытаются сделать этот новый мир своим домом, возникают абсурдные ситуации.

По факту: Без прочтения синопсиса вы не поймете, что это боснийская семья в Нидерландах, страдающая от негативного отношения местных людей. Нам показывают двух девочек, которые очень любят печенье, женщину, которая должна мыть полы в доме для престарелых, но еще и случайно спасающую пациента и мужчину, который весь день налаживает телевизионную антенну. Резкая смена кадров поочередно показывает каждого из них, едва ли связывая всех. Тема переселенцев, особенно вынужденных, всегда болезненна и может эксплуатироваться очень долго, пока мир не станет максимально толерантным. Но в данном случае как-то это было все скомкано и неубедительно. На месте боснийцев могла бы быть любая другая бедная семья.

Кадр из фильма «9 дней из моего окна в Алеппо»

Репортаж из Алеппо

Синопсис: «9 дней из моего окна в Алеппо» это документальная лента от фотографа Тума Исса, который в августе 2012-го из своего окна видит, как молодые люди перекрывают улицу мешками с песком. В последующие 9 дней он оказывается запертым в своей квартире и становится свидетелем начала боевых действий в Алеппо.

По факту: Эта история удивительна не только по содержанию, но и по принадлежности к документалкам. Так спокойно, словно постановочно, автор рассказывает и показывает девять первых дней войны. Он рассуждает о том, как молодо и обычно выглядят боевики, подмечает, что блокпосты военных сил разбирают некоторые из тех, кто их и помогал строить. Он пытается понять на чьей он стороне, четко разделяет правду и ложь. И эта уникальная иллюстрация начала конца подана без экшена и драмы. Самая жуть всегда в простоте.

Кадр из фильма «Беженка»

Беженка, у которой нет талантов

Синопсис: В своем видео «Беженка» Надя Тегран исследует моральные и политические границы своей личности для беженцев.

По факту: Надя, не самая привлекательная девушка, чьим песням можно предпочесть скрежет когтей по стеклу. Ни о какой морали или политики тут и речи нет. Это очень отвратный клип от фанатки R’n’B. Люди одеты в адидас и паранджу одновременно, катаются на конях, пьют и размахивают толстыми пачками денег. Трехминутное бессмысленное действо, которое приносит боль своим видом и звучанием простым зрителям. А уж если учесть, что видео «для беженцев», то и вовсе неудобно становится. Маловероятно, что беженцы хотят получить расстройство слуха и любоваться на то, как раскидывают деньги в то время, как они многого лишены.

Кадр из фильма «Карусель»

Карусель бреда

Синопсис: «Карусель» - это история о двух людях, которые делятся друг с другом своим жизненным опытом и неожиданно для себя испытывают глубокое родство чувств.

По факту: Приходит странный мужик к красивой афроамериканке и давай банальный монолог загонять. Потом говорит: «повтори». Девушка, которой вся эта ситуация совершенно фиолетово, покорно повторяет. А мужик со стороны как услышал, как проникся и давай слезу пускать. Потом он ушел, а девушка повторила этот монолог уже обращаясь к зрителю. Так о чем же эта таинственная речь? Утомительные псевдо интересные мысли, из которых с трудом можно выделить адекватные фразы типа: «жизнь коротка», «жизнь проста или сложна в зависимости от твоего желания». В общем-то автор явно хотел донести до зрителя глубокий посыл. И он донес, я понимаю, что монолог слишком длинный для этой короткой жизни, поэтому лучше избежать его прослушивания.

Кадр из фильма «Ночь в Токорики»

Длинная ночь в Токорики

Синопсис: Вся деревня собирается в местной дискотеке «Токорики», чтобы отметить восемнадцатилетие Джанины, и там ее жених преподносит ей подарок, который никто никогда не забудет.

По факту: Перед нами очень странная ретро-вечеринка, происходящая словно в глубинке России (на самом деле в Румынии). Куча непонятных людей гоповатого вида и молчаливая драма двух влюбленных. Почти на протяжении всей истории герои не произносят ни слова. Но если обратиться к текстам песен, которые постоянно играют, то можно примерно разобраться в чем дело. Вот только главная фишка этого фильма - недосказанность. Поэтому как бы нелепо и скучно не продолжалась эта картина, финалом она может удивить и даже обрадовать.

Кадр из фильма «Бегун»

Бегун за работой

Синопсис: Пять лет назад босс одной компании уволил 300 рабочих. Сегодня он впервые решает сделать пробежку вдоль набережной и сталкивается с одним из уволенных рабочих.

По факту: Самая лучшая картина из этого сборника, имеющая в основании хоть какой-то смысл и художественную ценность. А главное - на нее приятно смотреть. Немолодой испанец бегает мимо прекрасного вида на море и яхты, его останавливает человек презентабельно вида, напоминая, что когда-то старый испанец его уволил. Они начинают рассказывать друг другу как живут. Горе-бизнесмена не спасло увольнение множества людей, он беден и стал бегать, чтобы хоть как-то отвлечься от своих неудач. Бывший же сотрудник сообщает что он на коне. Якобы пожалев старого босса, он предлагает на скорость добежать до столба. Если он придет вторым, то наймет недруга в шоферы на высокую зарплату. Бегун немного тушуется на счет непрестижной позиции шофера, но потом соглашается. И эта пробежка заканчивается для него не так, как он ожидал, однако напоминает ему о том, что всегда нужно хоть с чего-то начинать, а не стоять на месте.

Бариева Лилия

В российском прокате с 27 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на «Future Shorts Потепление»