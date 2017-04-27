Future Shorts. Потепление, 2017

КАРУСЕЛЬ / CAROUSEL
Режиссер КОЛ ВЕБЕР
Драма / Великобритания/ 2015 / 6 мин
Двое людей делятся друг с другом своим жизненным опытом и, неожиданно для себя,
испытывают глубокое родство чувств.
ИМПОРТ / IMPORT
Режиссер ЭНА СЕНДИАРОВИЧ
Драма / Нидерланды / 2015 / 17 мин
Боснийская семья получает разрешение на постоянное проживание в небольшой деревне в Нидерландах. Но когда они пытаются прекратить этот новый мир в свой домом, возникают абсурдные ситуации.
БЕГУН / THE RUNNER
Режиссер ХОСЕ ЛУИС МОНТЕСИНОС
Комедия / Испания / 2014 / 13 мин
Пять лет назад босс компании разорился и уволил 300 рабочих. Сегодня он впервые
решает сделать пробежку вдоль набережной и сталкивается с одним из уволенных рабочих.
НОЧЬ В «ТОКОРИКИ» / A NIGHT IN TOKORIKI
Режиссер - РОКСАНА СТРОЭ
Комедия / Румыния / 2016 / 18 мин
Вся деревня собирается в местной дискотеке «Токорики», чтобы отметить восемнадцатилетие Джанины. Там же ее жених преподносит ей подарок, который
никто никогда не забудет.
9 ДНЕЙ ИЗ МОЕГО ОКНА В АЛЕППО / 9 DAYS: FROM MY WINDOW IN ALEPPO
Режиссеры ИССА ТУМА, ФЛОР ван де МИЛЕН,
ТОМАС ВРЭГЕ
Документальный / Нидерланды / Сирия / 2015 / 12 мин
В августе 2012 фотограф Тума Исса видит из своего окна, как молодые люди перекрывают улицу мешками с песком. В последующие 9 дней он оказывается запертым в своей квартире и становится свидетелем начала боевых действий в Алеппо.
БЕЖЕНКА / REFUGEE
Режиссер – НАДЯ ТЕГРАН
Музыкальное видео / Швеция / Иран / 2016/ 3 мин
В своем видео для беженцев Надя Тегран исследует моральные и политические границы своей личности.
ГНЕЗДО / THE NEST
Режиссер Джеми Джонс
Драма / Великобритания/ 21 минута
История о том, как быстро социальная гармония может разладиться в ситуации, когда люди оказываются выкинутыми на обочину.
«Future Shorts. Потепление» — это 7 фильмов, созданных режиссерами со всех уголков планеты. Данный сборник позиционируют как срез мирового короткометражного искусства во всей его многогранности.