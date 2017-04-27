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Future Shorts. Потепление Future Shorts. Потепление
Киноафиша Фильмы Future Shorts. Потепление

Future Shorts. Потепление, 2017

2017 / Великобритания / Нидерланды / Испания / Румыния / Швеция
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Причины посмотреть О фильме

КАРУСЕЛЬ  / CAROUSEL
Режиссер КОЛ ВЕБЕР  
Драма / Великобритания/ 2015 / 6 мин

Двое людей делятся друг с другом своим жизненным опытом и, неожиданно для себя,
испытывают глубокое родство чувств.

ИМПОРТ / IMPORT
Режиссер ЭНА СЕНДИАРОВИЧ
Драма / Нидерланды / 2015 / 17 мин

Боснийская семья получает разрешение на постоянное проживание в небольшой деревне в Нидерландах. Но когда они пытаются прекратить этот новый мир в свой домом, возникают абсурдные ситуации.

БЕГУН / THE RUNNER
Режиссер ХОСЕ ЛУИС МОНТЕСИНОС
Комедия / Испания / 2014 / 13 мин

Пять лет назад босс компании разорился и уволил 300 рабочих. Сегодня он впервые
решает сделать пробежку вдоль набережной и сталкивается с одним из уволенных рабочих.

НОЧЬ В «ТОКОРИКИ» /  A NIGHT IN TOKORIKI
Режиссер - РОКСАНА СТРОЭ
Комедия / Румыния / 2016 / 18 мин

Вся деревня собирается в местной дискотеке «Токорики», чтобы отметить восемнадцатилетие Джанины. Там же  ее жених преподносит ей подарок, который
никто никогда не забудет.

9 ДНЕЙ ИЗ МОЕГО ОКНА В АЛЕППО /  9 DAYS: FROM MY WINDOW IN ALEPPO
Режиссеры ИССА ТУМА, ФЛОР ван де МИЛЕН,       
ТОМАС ВРЭГЕ
Документальный / Нидерланды / Сирия / 2015 / 12 мин

В августе 2012 фотограф Тума Исса видит из своего окна, как молодые люди перекрывают улицу мешками с песком. В последующие 9 дней он оказывается запертым в своей квартире и становится свидетелем начала боевых действий в Алеппо.

БЕЖЕНКА / REFUGEE
Режиссер – НАДЯ ТЕГРАН
Музыкальное видео / Швеция / Иран / 2016/ 3 мин

В своем видео для беженцев Надя Тегран исследует моральные  и политические границы своей личности.

ГНЕЗДО / THE NEST
Режиссер Джеми Джонс
Драма / Великобритания/ 21 минута
История о том, как быстро социальная гармония может разладиться  в ситуации, когда люди оказываются выкинутыми на обочину.

«Future Shorts. Потепление» — это 7 фильмов, созданных режиссерами со всех уголков планеты. Данный сборник позиционируют как срез мирового короткометражного искусства во всей его многогранности.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 апреля 2017
Премьера в мире 27 апреля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Utopia Pictures
Постер фильма Future Shorts. Потепление 1 постер
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«Future Shorts. Потепление» — это 7 фильмов, созданных режиссерами со всех уголков планеты. Данный сборник позиционируют как срез мирового короткометражного искусства во всей его многогранности. Говорят, что это почти библейская притча или психотерапевтический сеанс гипноза. То ли искусство должно быть настолько сложным, чтобы невозможно было понять его суть и даже раздражаться от подачи, то ли этот сборник совсем неудачный. Но после его просмотра действительно хочется…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Future Shorts: Потепление» покажут в Александринский театре 5 мая Новая сцена Александринского театра станет местом проведения премьерного показа нового сборника фестиваля коротких метров «Future Shorts: Потепление».  Начало в
Написать
27 апреля 2017 02:39
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