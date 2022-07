Future Shorts. Потепление, 2017

КАРУСЕЛЬ / CAROUSEL

Режиссер КОЛ ВЕБЕР

Драма / Великобритания/ 2015 / 6 мин

Двое людей делятся друг с другом своим жизненным опытом и, неожиданно для себя,

испытывают глубокое родство чувств.

ИМПОРТ / IMPORT

Режиссер ЭНА СЕНДИАРОВИЧ

Драма / Нидерланды / 2015 / 17 мин

Боснийская семья получает разрешение на постоянное проживание в небольшой деревне в Нидерландах. Но когда они пытаются прекратить этот новый мир в свой домом, возникают абсурдные ситуации.

БЕГУН / THE RUNNER

Режиссер ХОСЕ ЛУИС МОНТЕСИНОС

Комедия / Испания / 2014 / 13 мин

Пять лет назад босс компании разорился и уволил 300 рабочих. Сегодня он впервые

решает сделать пробежку вдоль набережной и сталкивается с одним из уволенных рабочих.

НОЧЬ В «ТОКОРИКИ» / A NIGHT IN TOKORIKI

Режиссер - РОКСАНА СТРОЭ

Комедия / Румыния / 2016 / 18 мин

Вся деревня собирается в местной дискотеке «Токорики», чтобы отметить восемнадцатилетие Джанины. Там же ее жених преподносит ей подарок, который

никто никогда не забудет.

9 ДНЕЙ ИЗ МОЕГО ОКНА В АЛЕППО / 9 DAYS: FROM MY WINDOW IN ALEPPO

Режиссеры ИССА ТУМА, ФЛОР ван де МИЛЕН,

ТОМАС ВРЭГЕ

Документальный / Нидерланды / Сирия / 2015 / 12 мин

В августе 2012 фотограф Тума Исса видит из своего окна, как молодые люди перекрывают улицу мешками с песком. В последующие 9 дней он оказывается запертым в своей квартире и становится свидетелем начала боевых действий в Алеппо.

БЕЖЕНКА / REFUGEE

Режиссер – НАДЯ ТЕГРАН

Музыкальное видео / Швеция / Иран / 2016/ 3 мин

В своем видео для беженцев Надя Тегран исследует моральные и политические границы своей личности.

ГНЕЗДО / THE NEST

Режиссер Джеми Джонс

Драма / Великобритания/ 21 минута

История о том, как быстро социальная гармония может разладиться в ситуации, когда люди оказываются выкинутыми на обочину.